Kolonihaver hitter blandt nydanskere

Mange haveforeninger i Kolding oplever, at nydanskere rykker ud i haveforeningerne, og de er særdeles flittige til at dyrke jorden.

Kolding: Mulighed for at dyrke sine egne grøntsager i sin egen lille have. Det trækker mange danskere med anden etnisk herkomst end dansk til Koldings haveforeninger.

Haveforeningerne Munkeparken, Skovlyst og Mosvik fortæller, at kolonihaverne er populære blandt nydanskere. Formanden for Haveforeningen Ankerhus oplever det som en tendens, at flere nydanskere slår til, når kolonihaverne bliver sat til salg.

- Der kommer flere og flere nydanskere, som køber haver hos os. De er generelt ganske gode til at passe haver. Vi har haft få, som ikke har været gode til at vedligeholde haven, men det oplever vi også med danskere. Alle er velkomne, så længe de passer deres have, siger formand Hans Erik Fløjborg.

Det er både kurdere, syrere og bosniere, som finder sig til rette i Haveforeningen Ankerhus, hvor 10-12 haver ud af 65 er nydanskeres. Ifølge formanden skyldes nydanskernes begejstring for kolonihaverne, at mange bor i lejligheder, hvor man ikke lige sådan kan gro grøntsager som squash, tomater og salat.

Fra andre haveforeningsformænd lyder det også, at nydanskerne er flittige til at bruge deres kolonihave til at dyrke jorden, hvor etniske danskere mere bruger haven som et fristed.