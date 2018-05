Koldings voldsramte kvinder kan få støtte til at komme videre i livet

Kolding: Nye netværksgrupper i Kolding skal nu hjælpe tidligere voldsudsatte kvinder med at bearbejde voldsoplevelsen og give støtte til at komme videre i livet.

Derfor opretter organisationen Lev Uden Vold netværksgrupper rundt i landet, som et såkaldt efterværnstilbud til mænd, kvinder og børn, der har været udsat for vold i en nær relation.

En af de første grupper bliver oprettet på Kolding Krisecenter og er for voldsudsatte kvinder fra Kolding og omegn. Netværksgrupperne er ledet af en psykolog, der sammen med deltagerne i gruppen skal hjælpe den enkelte med at bearbejde voldsoplevelsen og give støtte til at komme videre i livet uden vold.

- For mange af de kvinder, vi har boende, er behovet for hjælp og støtte ikke slut, fordi de flytter ud. Der er mange forhold, man skal finde ud af og vænne sig til, som gør, at der er behov for en efterværnsindsats, siger leder af Kolding Krisecenter, Britt Malkiel Nielsen i en pressemeddelelse.