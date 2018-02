Koldings vindere blev hyldet

Her havde Kolding Kommune nemlig inviteret 118 sportsfolk til hædringsfest. 118, som har det til fælles, at de enten har vundet titler som danske mestre, taget medaljer eller deltaget for første gang ved internationale mesterskaber, debuteret på landsholdet eller er rykket op i højeste række inden for specialforbundene i Danmarks Idrætsforbund.

Kolding: Verdensmestre, europamestre og danmarksmestre var mødt op i hobetal for at modtage hæder tirsdag aften på Godset.

Forbilleder

De mange vindere var alle på scenen for at modtage bifald og en gave. Og der er masser af grund til at klappe højt af kommunens sportsfolk, understregede formand for Kolding Idrætsråd Claus Warming.

- I ved, at resultater ikke kommer af sig selv. I er et folkefærd, der forstår at sætte mål, og I er forbilleder for børn og voksne i alle aldre. I er med til at brande Kolding, og I er et stærkt bevis på, at det kan betale sig at investere tid og penge i idræt, sagde han.

En holdning som blev bakket op af borgmester Jørn Pedersen (V).

- Det kræver viljestyrke, træning, blod, sved og tårer at nå dertil, hvor I er, sagde han, som også kom med rosende ord til de mange frivillige i foreningerne.

- Uden den indsats, der bliver leveret fra dem, kan det slet ikke lade sig gøre, sagde han.