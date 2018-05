Koldings travleste læge går på pension: Over 2200 patienter skal have ny læge

- Det kritiske i det her er, at lægedækningen er under voldsomt pres, og en del af de ældre læger har fortalt os, at de gerne vil blive ved et år eller to endnu, men at akkrediteringen afholder dem fra det, har Christian Freitag, formand for PLO, sagt til Dagens Medicin.

Frank Ingemann Jensen, praksischef i Region Syddanmark, bekræfter over for JydskeVestkysten, at Anne Mette Wegner er en af fire læger i Kolding Kommune, som har søgt om dispensation. Jørgen Graversen, der gik på pension i februar, og Hanne Christensen fra Christiansfeld, der går på pension 1. juni, har naturligt nok heller ikke ønsket at være med i ordningen.

Kolding/Christiansfeld: Senest den 31. august næste år går praktiserende læge Anne Mette Wegner på pension. Den 67-årige læge, der er Koldings travleste med næsten 2300 patienter, vil nemlig ikke gennemgå en såkaldt akkreditering, der skal dokumentere kvaliteten af lægernes arbejde. Landets læger kan søge om dispensation om at undgå kravet, mod at de til gengæld forpligter sig til at gå på pension.

Ifølge DR har 200 læger på landsplan søgt dispensation om at undgå dokumentationskravet. Til gengæld forpligter de sig til at gå på pension senest til august næste år.Praktiserende læger skal løbende akkrediteres efter særlige standarder. Akkrediteringen gælder for en 3-årig periode, og alle praksisser skal være akkrediterede første gang inden udgangen af 2018. Ifølge PLO har større praksisser nemmere ved at fordele akkrediterings-arbejdet mellem deres medarbejdere, men arbejdet kan være en omfattende og meget krævende opgave for solopraksisser.

Risikerer lægemangel

Lægedækningen i Kolding Kommune var ifølge Region Syddanmark truet i vinter. Dengang havde 21 af 29 praktiserende læger i kommunen lukket for patienttilgang, men regionen udstedte to ydernumre, der betød, at to læger i Kolding by igen åbnede for tilgang af patienter. Kort tid efter fulgte fem lægehuse trop efter nogle justeringer i overenskomsten.

I Christiansfeld er lægedækningen stadig et opmærksomhedspunkt, fordi et generationsskifte for alvor går i gang den 1. juni, når Hanne Christensen går på pension. Her forsøger kommunen i samarbejde med Lægerne i Bjert at løse problematikken. Kommunen har således fået tildelt 10 millioner kroner til et nyt lægehus, som skal være med til at lokke unge læger til verdensarvsbyen.

Formanden for Danske Patienter, Morten Freil, har over for DR givet udtryk for sin bekymring over, at mange patienter risikerer at stå uden en læge, når flere læger går på pension, uden at det oprindeligt var planen. Særligt i lægedækningstruede områder.

JydskeVestkysten ville gerne have spurgt både Anne Mette Wegner og Lars Hertel, om de føler sig tvunget til at gå pension, eller om det alligevel var planlagt. Hverken Wegner eller Hertel har dog svaret på JydskeVestkystens henvendelser. Førstnævnte udtaler via sin lægesekretær, at hun er for overbebyrdet til at udtale sig.