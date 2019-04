Koldings store turistattraktion må vænne sig til byggestillads: Det varer til ind i 2020

Den kommende udstillingsåbning af "Prinsesse af tiden" kommer til at foregå med stillads på den østvendte mur. Stilladset blev sat op for et par uger siden, og det kommer til at stå ved slottet det kommende års tid. Prinsesse Benedikte åbner selv den nye udstilling lørdag den 27. april, hvor der forinden vil være et stort hesteshow i Staldgården. Foto: Søren Gylling

Når man skal renovere et helt slot, så tager det tid. Håndværkerne kommer til at arbejde langt ind i 2020 med at renovere mure, træværk og vinduer på Koldinghus.

Kolding: Hvis de vil undgå at få et byggestillads med på deres billeder, må turisterne lede lidt efter den rette vinkel, når de fotograferer Koldinghus. I øjeblikket er det hele muren mod øst, der er dækket af stillads, og gennem det næste års tid vil stilladset vandre rundt om slottet - både udenfor og inde i selve slotsgården. - Vi er i gang med en generel facaderenovering, og det kommer til at omfatte både sommer og efteråret, og det kommer til at vare ind i næste år også, siger museumsdirektør Janus Møller Jensen. Det betyder blandt andet, at det iøjnefaldende stillads står fremme, når Koldinghus senere på måneden får royalt besøg i forbindelse med åbningen af årets store udstilling i anledning af prinsesse Benediktes 75-års fødselsdag. - Der vil aldrig være et tidspunkt, hvor det er belejligt at sætte stillads op omkring en turistattraktion som Koldinghus. Og når renoveringen kommer til at vare så længe, så kan vi ikke undgå, at det vil falde sammen med en stor udstillingsåbning, siger Janus Møller Jensen.

Mur skal være færdig Indenfor i slotsgården arbejder man først på den mur, der vender ind mod ruinsalen, hvor den kommende store udstilling er ved at blive gjort klar til den 27. april. Planen er, at man er færdige før åbningen af udstillingen, så stilladset kan flyttes til den vestlige mur, inden prinsesse Benedikte ankommer. - Alle fra pressen vil jo gerne tage billeder af prinsessen, når hun officielt åbner udstillingen på messingtrappen ind til ruinsalen, så det vil være uheldigt, hvis der står et stillads i baggrunden på alle billederne, siger Nanna Ebert, der er kommunikations- og publikumschef på slottet. Egentlig skulle renoveringen være begyndt allerede i 2018, men Slots- og Kulturstyrelsen, der har ansvaret for selve bygningen, indvilgede i at udsætte arbejdet, da slottet sidste år fyldte 750 år og bl.a. fejrede jubilæet ved at åbne sin største udstilling nogensinde, den populære og meget roste "Magtens smykker", og ved at vise årets festspil inde i slotsgården. Renoveringen omfatter blandt andet en gennemgang af murenes fuger, og så skal samtlige vinduer opdateres. - Det er nok den største del af arbejdet, for det løber op, når man har en bygning med over 200 vinduer, siger Janus Møller Jensen.