Koldings største skole slår alarm om unges druk: Det går i den forkerte retning

Skoleleder på Lyshøjskolen, Anders Svendsen, har i et brev til forældre til elever i 6.-9. klasse gjort opmærksom på, at flere unge begynder at drikke tidligere end hidtil, at nogle unge drikker meget voldsomt, og at nogle unge bruger drikkeriet til at positionere sig overfor andre unge. Arkivfoto: Søren Gylling

På Lyshøjskolen har man skrevet ud til forældre for at gøre opmærksom på, at nogle elever begynder at drikke i en tidligere alder end hidtil, drikker meget voldsomt og udviser stor risikovillighed.

Kolding: Der bliver gået til stålet, når nogle unge drikker alkohol, og for nogles vedkommende begynder de på alkohol i en meget tidlig alder. På Koldings største skole, Lyshøjskolen med cirka 1025 elever, ser man en så bekymrende udvikling, at skolens ledelse og SSP kontaktlæreren nu har set det som nødvendigt at råbe forældrene op i form af et brev, der er sendt til forældre til elever fra 6. klasse og op. For ganske vist betyder fester, alkohol, snus og cigaretter ikke det store for mange af eleverne, men på skolen ser man, at en stadig stigende alder for de unges alkoholdebut på det seneste er vendt, så alkoholdebuten nu foregår tidligere og tidligere. Samtidig drikker nogle af eleverne rigtig meget, de udviser en stor risikovillighed, og weekendens fester trækker jævnligt spor ind i skolen i form af uløste konflikter fra weekenden, som skal løses, når skolen ringer ind om mandagen.

Unge og skaterbanen Der er for nylig også blevet konstateret problemer med unge ved skaterbanen i Koldings midtby. Her har blandt andre den kommunale ungekontakts gadeplansmedarbejdere, skoler og politiet konstateret, at der i foråret er blevet røget og solgt hash omkring banen, der bruges snus, cigaretter og lattergas, og nogle unge udfordrer hinanden til at begå butikstyveri.

Det drejer sig om helt unge, der hænger ud omkring banen.

SSP-samarbejdet i Kolding (samarbejdet mellem skoler, socialforvaltning og politiet, red.) sendte derfor et bekymringsbrev om skaterbanen ud til alle kommunens skoler før sommerferien og bad dem formidle det videre til skolens forældre.

Brændende platform - Det går i den forkerte retning. Vi kan se, at der er en tendens til, at fra at man begyndte at prøve alkohol og rygning i 9. klasse, nu bevæger sig ned i alder. Vi har en brændende platform, siger skoleleder på Lyshøjskolen, Anders Svendsen. Han peger på, at man formentlig står med det samme problem ved andre skoler i Kolding, men at man på Lyshøjskolen synes, at det var nødvendigt med information om situationen til forældrene nu. - Vi vil informere og klæde forældrene på til at passe på deres børn og kunne guide dem. Vi ønsker ikke at skræmme dem, siger Anders Svendsen. Han forklarer, at alkohol og druk er med til at skabe en kløft mellem eleverne, så de bliver delt op i elever, der ikke drikker, og dem, der ikke drikker. Elever, der drikker, bruger i nogle tilfælde dette til at positionere sig overfor elever, som ikke drikker.

Drik og bræk dig I brevet til forældrene skriver skolen blandt andet, der bliver holdt flere private fester, hvor der bliver drukket og festet rigtig meget. Alkoholdebuten synes for fleres vedkommende at starte tidligere, og skolen skriver også, at "en del af vores unge udviser stor risikovillighed i forhold til alkohol." Det udspiller sig blandt andet som såkaldt binge drinking, hvor man helt bevidst og i en fart drikker sig så fuld, at man kaster op. Det kan for eksempel ske ved, at drikke vodka gennem en slange meget hurtigt. Skolen gør også opmærksom på, at antallet af elever, der eksperimenterer med cigaretter, snus og e-cigaretter er stigende. - Nogle børn og unge kan blive presset ud i noget, de ikke har lyst til. Men der er jo en grund til, at der er en aldersgrænse for, hvornår man må købe alkohol, siger Anders Svendsen. Han fortæller, at man fremover vil tage emner som alkohol, snus og andre rusmidler op på forældremøder allerede i 6. klasse.