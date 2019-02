Koldings største forening skifter voldsomt ud i bestyrelsen: Vi er bare trætte

De siger farvel

Bestyrelsesmedlem Bjarne Schalech, 78 år. Han har været i bestyrelsen i 12 år og er formand for rejseudvalget og underholder ved arrangementer.Formand Niels Madsen, 79 år. Han har været formand i 15 år, leder to bowlinghold og er med i udvalget for pr, marketing og ældresundhedspolitik.



Næstformand Birthe Binger, 81 år. Hun har været med i bestyrelsen i 16 år. Hun er formand for arrangementsudvalget og for frivillig- og kursusudvalget.



Bestyrelsesmedlem Børge Breindal, 82 år. Han har været med i bestyrelsen i 12 år, sidder i sundhedspolitisk udvalg.



Suppleant Hanne Grarup, 68 år. Hun har været med i otte år og fungerer som sekretær for bestyrelsen.



Suppleant Palle Pallesen, 81 år. Han har været med i tre år og er formand for ad hoc-udvalget.



Kasserer Bjarne Tangsgaard, 77 år er det eneste bestyrelsesmedlem, der er parat til at fortsætte. Han har været med i seks år og begyndte som suppleant.



Årsmødet holdes den 13. marts klokken 14 i Park Hallen. Tilmelding til årsmødet hos Birthe Binger på telefonnummer 7552 3302 den 6. og 7. marts.