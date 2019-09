Koldings største fitnesskæde solgt til Fitness World

Kolding: Efter ti år på lokale hænder er fitnesskonceptet Fitness1 blevet solgt, og fra 1. oktober overtager den landsdækkende kæde Fitness World de fire Fitness1-centre i Kolding.

Dermed vil der fremover være syv Fitness World-centre i Kolding.

Fitness1 blev startet i 2009 af Børge Neessen, som glæder sig over salget.

- Det giver rigtig god mening at slå sig sammen med Danmarks største fitnesskæde lige nu. De har simpelthen lagt sig ned og sagt, at vi gør noget unikt i Fitness1 i Kolding, og de vil gerne lære af os, fordi vi i mange år har gjort det vanvittigt godt, siger han.

Salget af Fitness1 betyder, at Børge Neessen fremover skal være lokal chef for Fitness World. En udfordring, han glæder sig til.

- Nu kan alle i Kolding træne syv forskellige steder, de kan gå i svømmehallen, træne fra fem om morgenen til 24 om aftenen, og de kan få 200 hold om ugen, så det ville være dumt af mig ikke at hoppe med på den vogn og stå i spidsen for det. Den udfordring glæder jeg mig sindssygt meget til. Der går da mange følelser gennem kroppen, men jeg trænger også selv til en ny udfordring efter at have stået for det her i ti år, siger han.