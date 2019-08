Koldings største advokatfirma samler tropperne i midtbyen

Andersen Partners Advokatfirma samler næste år sine 100 ansatte på Buen. Og det store advokatfirma har besluttet sig for at blive i centrum i stedet for at flytte ud på den grund, man havde købt ved motorvejen.

Kolding: Næste efterår forlader Andersen Partners Advokatfirma det nuværende domicil i Jernbanegade efter 32 år. Firmaet flytter ind i et nyt kontorhus i campusområdet tæt på Design City og Retten i Kolding, hvor man indretter samler sine mere end 100 ansatte. For Andersen Partners, som er byens største advokatfirma, er det et nødvendigt skridt at flytte ud af de nuværende historiske rammer. I dag sidder advokater, sekretærer og driftspersonale spredt over fire ejendomme og 16 etager i området omkring Jernbanegade og Fredericiagade. Andersen Partners har derfor længe søgt efter et andet domicil, og valget er faldet på det nye kontorhus "Plinten" på Buen, hvor man sammen med Nykredit flytter ind i efteråret 2020.

Motorvejsadresse er valgt fra Andersen Partners har dermed valgt at blive i centrum til trods for, at man havde købt en erhvervsgrund ud mod motorvejen. - I det nye kontorhus kommer vi tættere på Retten og mange af vores samarbejdspartnere. I vores nuværende domicil er vi spredt over flere ejendomme. Det giver udfordringer i hverdagen, at folk sidder spredt og gemt på mange etager og kvadratmeter. Vi får i det nye kontorlandskab et langt bedre grundlag for at styrke sammenholdet og sparringen på tværs af afdelinger til fordel for vores klienter og vores egen udvikling, forklarer partner Jakob Ravnsbo i en pressemeddelelse.

Rammer for fortsat vækst Andersen Partners forventer at fortsætte medarbejdervæksten over de kommende år, og det er der taget højde for i det nye kontor. Advokatvirksomheden har allerede en en afdeling i Hamborg med 11 medarbejdere. - Vi oplever en kraftig vækst i sager på tværs af landegrænsen, og vi har en forventning om, at vores nye domicil i Kolding og vores deraf øgede synlighed vil bidrage yderligere til væksten. Vi har således valgt at åbne et nyt kontor i hjertet af Flensborg allerede pr. 1. september 2019 for at komme endnu tættere på den stigende efterspørgsel i grænseområdet, siger Jakob Ravnsbo.