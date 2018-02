Koldings sneplove kommer til at køre hele dagen

Kolding: Selv om der ligger sne over hele kommunen, er der onsdag formiddag helt overordnet styr på trafikken. Det vil sige, at de store veje - A- og B-ruterne - er blevet ryddet og er åbne. Nu er man gået i gang med de mindre veje - C-ruterne.

Det betyder ikke, at alle problemer er overvundet, fortæller Lars Barsballe, der har ansvaret for vinterberedskabet hos Kolding Kommune.

- Vi bliver nødt til at køre igen senere på onsdagen på visse strækninger, fordi de vil blive ved med at fyge til. Det gælder eksempelvis på strækningen mellem Vonsild og Christiansfeld, hvor der er marker til begge sider. Her vil der blive ved med at blæse sne ind på vejbanen, indtil markerne er blæst helt tomme, siger Lars Barsballe.

Han fortæller, at vindretningen bestemmer, hvor der vil blive ved med at være problemer med fygesne.

Og så kan han glæde sig over, at ifølge prognoserne er der ikke en masse nyt sne på vej hen over Kolding. Det gør arbejdet nemmere.

- Der kan også fortsat være vanskeligheder på de helt små veje i villakvartererne, hvor vi ikke kommer med vores maskiner, siger Lars Barsballe.

Han fortæller, at Kolding Kommune har 43 sneskrabere på vejene. Sådan har det været siden klokken 04 onsdag morgen.

- Desuden har vi fået fat på to gummigeder, fordi der er visse steder, hvor sneen er fyget sammen i store dyner, siger han.