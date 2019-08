I 2018 steg omsætningen i Koldings små og mellemstore virksomheder med 1,4 procent, og overskuddet steg med næsten 2 procent. Det viser en ny analyse fra BDO, der har kigget på godt 400 regnskaber fra sine kunder i Kolding. På landsplan er de tilsvarende tal for omsætning og overskud henholdsvis 3,2 procent og 4 procent. Foto: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

En analyse fra rådgivnings- og revisionsvirksomhede BDO viser, at de små og mellemstore virksomheder for tredje år i træk oplevede fremgang i henholdsvis omsætning og overskud. Tallene for Kolding ligger dog under landsgennemsnittet i 2018.

Kolding: Overskuddet og omsætningen voksede i Koldings små og mellemstore virksomheder i 2018, viser en undersøgelse fra rådgivnings- og revisionsvirksomheden BDO. I 2018 steg omsætningen 1,4 procent, og overskuddet steg med næsten 2 procent. På landsplan er de tilsvarende tal henholdsvis 3,2 procent og 4 procent. Tallene baserer sig på regnskaber fra virksomhedens egne kunder, og på landsplan har BDO analyseret cirka 30.000 regnskaber, og godt 400 regnskaber er fra Kolding Kommune. Samtidig har virksomheden foretaget en spørgeskemaundersøgelse, der viser, at 63,9 procent af virksomhederne i Kolding forventer en stigning i omsætningen. - Vi er lidt under landsgennemsnittet på omsætning og overskud, kan vi konstatere, men det er mindst ligeså interessant, at forventningerne til fremtiden er gode, og at der faktisk er en del virksomheder, som forventer at vokse relativt meget, siger Henning Wiese, der er partner og statsautoriseret revisor i BDO i Kolding, der ligger i Kolding Åpark.

Kort om undersøgelsen Analysen fra BDO undersøger regnskaber fra små og mellemstore virksomheder. Det er virksomheder, der har færre end 250 fuldtidsansatte. Små virksomheder er virksomheder med færre end 50 fuldtidsansatte, mens virksomheder med under 10 fuldtidsansatte kaldes mikro-virksomheder.

- Virksomhederne har det godt i Kolding. Og kigger du rundt i Kolding lige nu, er det mange år siden, at der har været så meget byggeri både i forhold til erhverv og boliger. Det er skønt at se, siger Henning Wiese, der er partner i BDO i Kolding. Foto: BDO

Gang i byggeriet Henning Weise tør ikke gætte på, hvorfor tallene for Kolding ligger under landsgennemsnittet, men hæfter sig i stedet ved, at mange virksomheder i Kolding ser lyst på fremtiden og forventer større omsætning. - Generelt synes jeg, at der er godt gang i erhvervslivet. Nu har jeg lige set en analyse fra Spar Nord, og de var lidt mere pessimistiske for fremtiden, og de ser tegn på, at væksten stagnerer. Men det er altså ikke vores indtryk i Kolding. Virksomhederne har det godt i Kolding. Og kigger du rundt i Kolding lige nu, er det mange år siden, at der har været så meget byggeri både i forhold til erhverv og boliger. Det er skønt at se. Og det smitter af på erhvervslivet i Kolding. Det er også mit indtryk, at der bliver solgt mange byggegrunde i Kolding Kommune, siger Henning Wiese.

Mere usikkerhed Hos erhvervsfremmeorganisationen Business Kolding har de også læst analysen, og det var opløftende læsning, lyder det fra Tove Gæmelke, der er direktør for erhvervsudvikling i Business Kolding. - Det ser overordnet positivt ud. Det er også min fornemmelse, at der fortsat er godt gang i den rundt omkring. Men det overrasker mig lidt, at vi ligger under landsgennemsnittet. Det er ikke min fornemmelse, siger Tove Gæmelke, der ikke ser tegn på, at højkonjunkturen har toppet - selvom det er et emne, der ofte bliver vendt. - Jeg synes ikke, at vi i Kolding kan mærke, at vi har toppet. Men det er klart, at der sker mange ting internationalt, der også rammer lille Kolding. Handelskrigen mellem USA og Kina giver udfordringer. Vi har også et Brexit, der nærmer sig. Der er mange, der afventer, hvad der sker, og usikkerheden betyder, at der er mange, der lige afventer i forhold til investeringer, siger Tove Gæmelke.