Koldings politikere sendt på jagt efter millionbesparelser

2019-budgettet er genåbnet. 17. september forventer politikerne at være klar med et spareindgreb, der skal rette op på Kolding Kommunes hårdt pressede økonomi med virkning allerede fra i år.

Kolding: Helt usædvanligt har Koldings politikere nu genåbnet årets for længst vedtagne budget for at jagte besparelser, som kan gennemføres med virkning allerede fra i år.

Almindeligvis aftales den slags i god tid og i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger om efteråret, hvor det altid er det og de kommende år, politikernes beslutninger handler om.

Jagten på millionerne allerede i år blev indledt tirsdag aften, da økonomiudvalget på et ekstraordinært møde besluttede at følge kommunaldirektør Thomas Boes anbefaling om, at alle byrådets udvalg nu skal gennemgå deres egne budgetter med henblik på at spare, "hvor det overhovedet er muligt i 2019". Kun Enhedslistens Benny Dall stemte imod.

Spareindgrebet skyldes Kolding Kommunes aktuelle, kritiske økonomiske situation. Lige nu viser tallene, at der bliver brug for at hente næsten 190 millioner kroner op ad kommunekassen i år for at kunne betale alle regninger og lønninger. Det er næsten 180 millioner kroner mere, end politikerne budgetterede med sidste efterår - og sådan et overforbrug kan kommunekassen ikke bære i ret lang tid, før likviditeten bliver negativ.