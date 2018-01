Koldings politikere gør klar til at sige farvel til outlet

Nu indleder Kolding Kommune en helt ny planlægning for outletarealerne ved Riberdyb og Holmsminde, så der kan sættes en udvikling i gang, når og hvis Nordic Design Village kaster håndklædet i ringen.

Beslutningen om at indlede den nye planlægning bliver truffet på økonomiudvalgets møde i dag, og borgmester Jørn Pedersen (V) betegner den som "rettidig omhu".

Det sker i forventning om, at de nuværende ejere af grunden, Nordic Design Village, snart opgiver at realisere deres outletcenter-projekt og derfor må lade handlen om den centrale byggegrund gå tilbage til Kolding Kommune.

Kolding: Nu trykker Koldings politikere på startknappen for en helt ny planlægning af det 27.000 kvadratmeter store areal ved Riberdyb og Holmsminde.

Nu går Kolding Kommune i gang med at lave en ny masterplan for arealerne ved Riberdyb/Holmsminde.Planen skal være færdig om et halvt års tid. Den skal fastlægge, hvilke funktioner der med fordel kan lokaliseres i området og fastlægge f.eks. tilkørsel, stiforbindelser, p-plads og det rekreative forløb langs åen. Masterplanen skal derefter udmøntes i en ny lokalplan for området.

I købsaftalen med Nordic Design Village fra 2011 står der, at det er en forudsætning for handlen, at køber skal opføre et Factory Outlet i international standard og boliger. Derfor kan de ikke bare bruge grunden til noget andet.

- Vi har selvfølgelig undersøgt, om der er problemer i at starte en ny planlægning, men vi har juridisk fuldt ud lov til at gøre det, vi gør nu. Og nu har outlet fået det forsøg, det skulle have, siger Jørn Pedersen.

Fristen skyldes, at det 12. juni præcis er et år siden, at Kolding Kommune udstedte byggetilladelse til outletcentret med 59 butikker og 100 boliger, og så kan Kolding Kommune rent juridisk tage grunden hjem igen, hvis der ikke er byggeaktivitet i gang.

Dermed henviser han til, at byggeriet af outletcentret Holmstaden skal være i gang senest på den dato, hvis Nordic Design Village vil undgå at skulle lade grundhandlen gå tilbage.

- Men for hver dag, der går, tror vi mindre og mindre på det, og vi skal som kommune være klar til at komme ud af starthullerne, når vi når den 12. juni, siger Jørn Pedersen.

Borgmesteren afviser, at Nordic Design Village kan komme efter kommunen med et erstatningskrav, fordi politikerne nu officielt sår afgrundsdyb tvivl om troen på deres projekt og dermed skræmmer mulige investorer væk.

Utroligt loyale

Direktør i Nordic Design Village, advokat Carsten Kjærgaard, siger, at han ikke er bekendt med, at Kolding Kommune nu vil indlede en ny planlægning for de arealer, som han er medejer af.

- Det er nyt for mig. Jeg kan kun sige, at vi fortsat arbejder hårdt på at få outlet-projektet til at lykkes, som vi har gjort hele tiden. Vi bruger stadig en masse timer på det, siger han.

Giver det anledning til nogen reaktion fra din side, at kommunen nu går i gang med den nye planlægning?

- Jeg kan kun sige, at vi gør det, vi har gjort hele tiden - nemlig at koncentrere os om de ting, der ligger på vores side af bordet.

Kan det påvirke chancerne for at komme i mål med outletcentret Holmstaden, at Koldings politikere nu officielt udstiller deres tvivl på jeres projekt?

- Jeg har kun byrådets ord for, at man gerne vil vores projekt, og det er det, jeg arbejder efter. Både Kolding Byråd og borgmesteren har været utroligt loyale overfor os, og det er de stadig. Jeg har ikke noget negativt at sige, siger Carsten Kjærgaard.