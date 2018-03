Koldings pigefodboldhold indgår i nyt samarbejde med Kolding Q

Søndag blev der afholdt fodboldstævne kun for piger i både Bramdrupdam og Vamdrup. Stævnets formål er at få flere piger til at spille fodbold.

- Vi afholder stævnet for at få flere piger til at spille fodbold. Efter hvert stævne får hver klub i gennemsnit mellem otte og 12 nye spillere ud i klubberne, fortæller Gitte Hinrichsen, formand for Fodboldsamarbejdet i Kolding Kommune (FSK Kolding).

Denne søndag blev der spillet indendørs skolefodbold kun for piger i Bramdrupdam Hallerne og Arena Syd. Stævnet blev afholdt for 15. gang, og det er arrangeret i samarbejde med pigefodboldhold fra hele Kolding Kommune. I alt deltog i omegnen af 560 piger i stævnet fordelt på 80 hold.

Kolding: Det var ikke lige frem den mest selvsikre målmand, der tog plads mellem de røde og hvide stolper, inden straffesparket skulle sparkes. Kort forinden havde målmanden højlydt givet udtryk for, at hun nok aldrig ville redde bolden.

Alminde/Viuf GIF, Fynslund B, Bramdrupdam GIF, Vamdrup IF, Nr. Bjært/Strandhuse IF, Kolding Boldklub og Vonsild FK samarbejder om stævnet, der blev afholdt for 15. gang. Piger fra 0. til og med 6. klasse deltog i stævnet. Fra 0. til 2. klasse blev der ikke spillet finaler, men alle deltager fik en gave. De resterende hold spillede frem til finaler, hvor der var præmier til begge hold.

Mere samarbejde på tværs

Men selvom flere piger altså melder sig ind i fodboldklubberne efter at have deltaget i stævnet, ser Gitte Hinrichsen gerne, at pigefodbold udbredes endnu mere i Kolding Kommune. Derfor er det på det seneste bestyrelsesmøde i FSK Kolding blevet vedtaget et samarbejde med Koldings bedste kvindehold, Kolding Q, sådan at de mest talentfulde piger i hvert fald får muligheden for at udvikle sig mest muligt.

- Kolding Q er gået ind i FSK Kolding. Det blev vedtaget for 14 dage siden. Samarbejdet kommer til at fungere sådan, at klubberne kan indstille deres bedste spillere til at komme til at spille i Kolding Q, siger Gitte Hinrichsen.

Generelt bør pigeholdene samarbejde mere på tværs af klubberne, hvis man spørger Gitte Hinrichsen.

- Klubberne skal lære at slå sig sammen på tværs. Hvis den ene klub kun har fem spillere og den anden syv, kan de for eksempel slå sig sammen. Nogle af klubberne er gode til at samarbejde, men andre skal arbejde mere med det, siger hun.

- Stævnet her er en af de ting, vi gør for at få flere til at spille. Andre klubber holder pigeraketten, som skal give piger lyst til at spille fodbold. Men vi skal arbejde endnu mere med at få piger til at spille fodbold, siger Gitte Hinrichsen.