Kolding: Landsbyerne og centerbyerne i Kolding Kommune mangler frivillige førstehjælpere til projektet Danmark redder liv. Det betyder alt andet lige, at risikoen for at dø af et hjertestop er større, hvis man bor i Jordrup end hvis man bor i Kolding. Projektet går ud på, at man kan melde sig som frivillig til at hjælpe til, hvis en person får hjertestop. Sker det inden for en radius af fem kilometer fra, hvor man er, bliver man tilkaldt via en app på telefonen. Projektet sikrer, at flere overlever hjertestop i hjemmet.

Det startede i efteråret 2018, og i Almind og Jordrup er der nu tre frivillige førstehjælpere, og i Viuf er der to. I Lunderskov er der otte frivillige, og i Vamdrup er der 12.

Men det er for få, fortæller generalsekretær i Dansk Folkehjælp, Klaus Nørlem.

- Hvis man har et lokalområde, hvor der bor op til 2500 mennesker, så plejer vi at sige, at der skal være et sted mellem 10-20 frivillige for at have en god dækning. Det er det, vi stiler mod, siger han.

Det gælder også i andre dele af landet, og derfor har Dansk Folkehjælp kontaktet forskellige kommuner, herunder også Kolding Kommune, hvor der ifølge Dansk Folkehjælp mangler 107 frivillige. Nogle af de frivillige skal findes uden for Kolding by.

- Én frivillig er altid bedre end nul. Og ti er bedre end én. Den opgave, vi har nu, er, at vi skal sikre, at der er en tilstrækkelig mængde til også at dække de små lokalområder, der er ved kommunernes ydergrænser, siger han.