Koldings økonomi er på katastrofekurs

Lige nu er der udsigt til et voldsomt kasseforbrug hos Kolding Kommune på cirka 190 millioner kroner i år - eller 180 millioner kroner mere end politikerne budgetterede med for mindre end et år siden. Likviditeten styrtdykker, og der advares om, at den uden indgreb går i minus i 2023.

Kolding: Politikerne i Kolding Byråd kommer på deres hidtil sværeste opgave i borgmester Jørn Pedersens (V) nu ni år lange regeringstid, når de i de kommende uger skal forsøge at få enderne til at nå blot nogenlunde sammen i kommunens historisk hårdt pressede økonomi.

Politikernes budgetaftale for 2019 har nemlig vist sig at slå til som en skrædder i helvede. Den indeholdt store besparelser på serviceudgifterne - alene i år 45 millioner kroner, som blandt andet skulle findes ved at arbejde anderledes og mere effektivt på social- og handicapområdet.

Så mens politikerne sidste efterår var af den overbevisning, at de vedtog et budget, som ville bringe Kolding Kommune gennem 2019 med et kasseforbrug på beskedne 10,3 millioner kroner, så står de nu ansigt til ansigt med et forventet kasseforbrug på svimlende 187,7 millioner kroner. Også i de følgende år forventer kommunens økonomieksperter et stort kasseforbrug - i alt over 200 millioner kroner for årene 2020-2023.

Om 187,7 millioner kroner også bliver størrelsen på den pengesæk, politikerne skal på jagt efter i forhandlingerne om 2020-budgettet, ved de ikke endnu. Det er der først helt klarhed over, når Kommunernes Landsforening i september har indgået den årlige økonomiaftale med landets nye regering.

Men allerede på tirsdag samles byrådets medlemmer til et stormøde, hvor de bliver præsenteret for både det store kasseforbrug og de forudsætninger for 2020-budgettet, som kommunens økonomifolk kender dem nu - og så må politikerne på den baggrund afgøre, om de vil gribe ind med besparelser omgående, eller om de vil afvente regeringsaftalen om et par måneder.