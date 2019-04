Koldings økonomi er mere skrøbelig end i mange år: Borgmester er 'ikke pavestolt'

Regnskabet 2018 viser en kommunal økonomi, som er under hårdt pres, og på flere områder var der sidste år ikke sat penge nok af til at betale de faktiske udgifter til især børn, ældre og socialt truede. Samtidig synker det i kommunens pengebeholdning. - Jeg er ikke pavestolt, erkender borgmesteren.

De røde tal opvejes i regnskabet især af, at arbejdsmarkedsområdet med direktør Michael Petterson i spidsen har afleveret en flot årsopgørelse, som viser et overskud på hans område på 46 millioner kroner. Men en stor del af de penge stammer fra tilskud fra staten, som formentlig skal betales tilbage - så de millioner kan ikke bruges til at dække hullerne i børne- og uddannelsesforvaltningen og socialforvaltningen.

Regnskabet fortæller, at Kolding Kommune ikke længere har luft i økonomien som tidligere, og at bevillingerne til service til borgerne på nogle områder - især skoleområdet og socialområdet - slet ikke var store nok til at betale de udgifter, der rent faktisk var i 2018.

Kolding: "Koldings regnskab rammer lige i plet", "Kolding lægger 98 millioner kroner i kassen", "Endnu et år med styr på Koldings finanser", og "Kolding bruger ikke én øre for meget".

Ærgerlig

Borgmester Jørn Pedersen (V) hæfter sig ved, at byrådets mål om, at der skal være et overskud på kommunens samlede ordinære drift på mindst 200 millioner kroner er overholdt - helt nøjagtigt blev det på 207,5 millioner kroner, hvilket er en lillebitte smule mindre end budgetsat.

- Så her er der kun tale om en marginal afvigelse, siger borgmesteren.

Men han erkender, at 2018-regnskabet er det mest skrøbelige i hans tid for bordenden i byrådet.

- Ja, absolut. Økonomien er under pres ikke bare i Kolding men i alle kommuner på grund af, at vi får flere børn og ældre og flere udfordringer på socialområdet. Men jeg er bestemt ikke pavestolt af regnskabet, og jeg ærgrer mig over, at vi ikke fik kendskab til budgetskreddene på vores serviceudgifter noget tidligere, så vi kunne have nået at handle.

- Nu skal underskuddene i stedet hentes ind i år og i 2020. Det er der lagt planer for, siger han.

Jørn Pedersen fortsætter, at "tidligere holdt budgetterne stort set på komma".

- Denne gang er de store områder virkelig under pres, og derfor har vi jo også besluttet at holde ekstra øje og bedt direktørerne og udvalgenes formænd om at komme og aflægge status for økonomiudvalget flere gange om året, påpeger han.