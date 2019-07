Koldings muslimer har fået deres egen gravplads

Kolding Kirkegårde og repræsentanter for den muslimske befolkningsgruppe i Kolding har fundet en løsning, så Koldings troende muslimer ikke længere skal udenbys for at begrave deres afdøde. Begge parter er godt tilfredse.

Aftalen om gravpladsen er indgået mellem bestyrelsen for Kolding Kirkegårde, der ejer og driver Nordre Kirkegård og de to andre store bykirkegårde, og repræsentanter for de muslimske foreninger i Etnisk Sammenslutning i Kolding. Den blev underskrevet 24. juni, og det er fem år efter, at Etnisk Sammenslutning i 2014 henvendte sig til Kolding Kommune med ønsket om at få et gravsted til de mennesker, sammenslutningen repræsenterer. De er alle muslimer.

Pladsen indfrier troende muslimers behov for at blive begravet i en afskærmet afdeling, som udelukkende må anvendes af muslimer.

Kompromis

Kolding Kommune ejer ingen kirkegårde selv og formidlede derfor kontakt til Kolding Kirkegårde, der blev præsenteret for ønsket, som både kommunen og Etnisk Sammenslutning derefter var overbeviste om ville blive imødekommet.

Derfor kom det som en overraskelse for dem, da bestyrelsesformand Henry Ebsen, som er Kristkirkens repræsentant i Kolding Kirkegårde, sidste sommer bebudede, at en multietnisk gravplads med plads til mennesker af alle religiøse trosretninger og også ikke-troende nu skulle anlægges ved Nordre Kirkegård.

Meldingen fik byrådsmedlem Hamaloui Bahloul (S), der er kontaktled til de muslimske foreninger, til at meddele, at Koldings muslimer derfor ikke kunne benytte den nye gravplads, hvorefter provst Grete Wigh-Poulsen blev inddraget i dialogen.

Og nu er der altså fundet en løsning, så Koldings troende muslimer ikke længere må udenbys for at få deres afdøde begravet.

Både Hamlaoui Bahloul og Henry Ebsen siger til JydskeVestkysten, at de er tilfredse med den ordning, der er fundet.

Henry Ebsen medgiver, at han i udgangspunktet var modstander af, at muslimerne skal have et særligt adskilt område. "Vi vil gerne have noget for alle og ikke for en bestemt gruppe", sagde han om den kommende gravplads til JydskeVestkysten i maj 2018.

- Ja, det er fuldstændig rigtigt, så det her er et kompromis. Det er man nødt til at finde, når man har forskellige holdninger. Men de er godt tilfredse, og vi er godt tilfredse, så det er meget fint, og alle - også muslimer - må fortsat lægge sig alle andre steder på Nordre Kirkegård. Vi har masser af plads, siger Henry Ebsen.

Der er cirka 5000 borgere med muslimsk baggrund i Kolding.