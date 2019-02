Koldings kulturudvalg: Vi bruger for mange penge på teatersalen

Aftalen mellem Kolding Kommune og Comwell A/S om brug af kommunale dage i teatersalen belaster i stigende grad kulturbudgettet. Jesper Elkjær (R) (foto) og resten af kulturudvalget har derfor indgået en aftale med Comwell om et pilotprojekt i 2019, der ændrer på retningslinjerne for brug af de kommunale dage. Pilotprojektet medfører brugerbetaling eller mulighed for at arrangørerne efter nærmere retningslinjer kan bruge frivillig arbejdskraft til en del af arbejdet i salen. Foto: André Thorup

For hvert år stiger lejen af den store sal på Kolding Teater. Det får Kolding Kommune til at slå bremsen i for at undgå en ekstraregning, som man forventer vil sluge et par millioner af kulturbudgettet.

Kolding: Gennem en årrække er regningen vokset for Kolding Kommunes aftale om at bruge teatersalen på Kolding Teater. Aftalen betyder, at kommunen i 40 dage årligt kan låne salen ud til eksempelvis Kolding Teaterforening, musikskolen og Sønderjyllands Symfoniorkester. Den voksende regning får nu kulturudvalget til at bremse op og justere på retningslinjerne for brug af teatersalen. Alternativet er, at den stigende udgift ender med at belaste kulturbudgettet med en samlet ekstraregning på et par millioner kroner for perioden mellem år 2019-2025, hvor den nuværende lejeaftale med Comwell A/S løber ud. - Det er penge, som vi er nødt til at finde på det samlede budget, og som derfor går fra nogle af de andre kulturtilbud, vi kunne tænke os, siger kulturudvalgsformand Jesper Elkjær (R).

Ekstraregning Grundlejen er vokset med tre procent årligt de senere år, så regningen er vokset fra 1,8 millioner kroner i 2011 til knap 2,3 millioner kroner i 2019.



Dertil kommer et merforbrug af teknikertimer i forhold til den oprindelige aftale. I 2018 var timeforbruget på i alt 2114 timer, hvilket indebærer en efterbetaling på 203.500 kroner.



De nye retningslinjer betyder, at arrangøren får leveret en sal med de nødvendige opstillinger af borde/tribuner og scene. Ekstra teknikertimerafregner arrangøren selv med Comwell, men arrangøren har også mulighed for selv at stå for arbejdet inden for gældende lovgivning og efter instruks fra Comwell.



De nye retningslinjer evalueres i år 2020.

Hjælp fra frivillige Nu forsøger man at begrænse skaden ved at opkræve en delvis brugerbetaling for dem, som låner teatersalen indenfor den ramme på 40 dage, som Kolding Kommune har til rådighed. Selve lejen kan der ikke ændres på, men arrangørerne skal nu selv betale, hvis man benytter sig af flere teknikertimer end dem, der er omfattet af den oprindelige aftale mellem kommunen og Comwell. I 2018 var timeforbruget på i alt 2114 timer, hvilket indebærer en efterbetaling på 203.500 kroner. Der er dog den finte, at man selv kan stille med frivillig arbejdskraft og på den måde selv klare nogle af opgaverne i stedet for at betale sig til ekstra teknikertimer. Det kræver dog, at det frivillige arbejde bliver udført inden for gældende lovgivning og efter instruks fra Comwell. - Nu har vi justeret på retningslinjerne, og så må vi tage hele aftalen op til revision, når den udløber i 2025. Så må vi se, om vi har råd til at bruge så mange penge på at låne salen i relativt få dage, eller om vi skal forsøge at finde andre muligheder, siger kulturudvalgsformanden.

Intet alternativ til salen Hos Kolding Teaterforening, der er flittigst til at låne teatersalen indenfor den kommunale aftale, tager man de nye retningslinjer til efterretning. I første omgang ændrer det ikke på noget, fortæller formand Thomas Vilrich, for Kolding Teaterforening er ekstraordinært friholdt fra at skulle betale for de ekstra teknikertimer i 2019 og 2020. - I forvejen bruger vi hjælp fra bokseklubben, når vi spiller på Godset, så måske skal vi på sigt udvide den aftale, siger han. Thomas Vilrich fortæller, at teaterforeningen i forvejen spiller forestillinger flere steder i byen - foruden Godset også på eksempelvis Mungo Park Kolding og Dronning Dorothea Teatret - men for de store forestillingers vedkommende er der ikke noget alternativ til at spille på Kolding Teater. - Hvis vi skal blive ved med at spille de store forestillinger her i Kolding, når teateraftalen skal genforhandles i 2025, så er der kun ét sted, det kan lade sig gøre, og det er Kolding Teater.