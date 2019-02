Koldings jordsalg nåede nye højder i 2018

- Det er jo helt vildt flot. Salgssummen er et udtryk for den enorme interesse, der er for at lave især boligprojekter i Kolding, og der bygges også erhvervsdomiciler igen. Og så skal man jo huske, at man oveni skal lægge den kommercielle del med handel med privat jord, konstaterer Jørn Pedersen.

Så formidabelt et salg er ikke set før i borgmester Jørn Pedersens og Venstres regeringstid i Kolding, som startede i 2010 kort efter finanskrisens udbrud.

Næsten 100 millioner kroner er der trillet ned i kommunens pengekasse. Det er 25 millioner kroner mere, end politikerne regnede med, da de lagde et optimistisk budget for kommunens jordsalg i efteråret 2017.

Konservativt bud

Da regnestykket blev lagt sammen den 31. december, stod der 91,7 millioner kroner nede på bundlinjen for salg af jord til boligformål - både storparceller og byggegrunde.

Salget af erhvervsjord var noget mindre - nemlig blot 7,8 millioner kroner, hvilket er omkring halvdelen af indtægterne fra salg af erhvervsjord i både 2017 og 2016.

Men det er ikke et udtryk for, at virksomhederne har valgt Kolding fra, siger borgmester Jørn Pedersen.

- Nej, for vi er faktisk ret godt med på salg af erhvervsjord, også når vi sammenligner med andre kommuner, siger han og peger på, at Kolding Kommune ligger helt i toppen i Region Syddanmarks opgørelse over kommuner med flest nye arbejdspladser.

- Så vi misser ikke virksomheder. Der er bare rigtig mange, der er flyttet ind i eksisterende lokaler, som der har været mange tomme af. Og det dér med at købe domiciljord er bare ikke længere, som det var i gamle dage, siger han.

Hvad er forventningen til jordsalget i 2019?

- Vi har lagt et konservativt bud ind i budgettet på 45 millioner kroner, for vi vil hellere bliver positivt overraskede igen end at stå med en udfordring i form af manglende indtægter, når året er omme, siger Jørn Pedersen.