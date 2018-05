Koldings hjemmehjælpere er blevet dygtigere til at gøre rent

276 borgere, der får hjemmehjælp eller madservice, har haft besøg af det kommunale tilsyn. Konklusionen er, at rengøringen er væsentligt forbedret, og borgerne tilfredshed har det også godt.

Kolding: Hjemmehjælpens rengøring er blevet markant bedre. Det har senior- og socialforvaltningens tilsynsbesøg vist. I alt 276 ældre, og det svarer til 11,5 procent af målgruppen, har haft besøg. Og at tjekke om rengøringen lever op til kommunens kvalitetsstandarder var en del af opgaven. Tilbage i 2015 var 68 procent af badeværelserne gjort tilfredsstillende rent. Det tal var sidste år vokset til 96 procent. Ved 99 procent af tilsynene var soveværelset tilfredsstillende gjort rent. Og tilfredshedsgraden for alle rum var over 94 procent i alle rum. - Jeg er bestemt glad og godt tilfreds med det resultat. Hjemmehjælpens rengøring er i top. Man kan sige, at det er så godt, at det næsten ikke kan blive bedre, siger seniorudvalgsformand Søren Rasmussen (DF). Tilsynet vurderer, at den gode udvikling skyldes flere ting. For eksempel bliver der oftere holdt møder som opfølgning på tilsynsbesøgene. Der bliver lært af og handlet på de eksempler, hvor rengøring ikke er i orden, og der har været rengøringskurser for medarbejderne.

Hjemmehjælp og madservice 276 borgere fik besøg af senior- og socialforvaltningens tilsynsafdeling. Der er i opgørelsen ikke differenceret mellem kommunal og private leverandører. Tilsynsafdelingen har en dialog med alle leverandører efter besøgene.



i 2017 klagede 12 borgere over den hjælp, de fik. Året før lå tallet på 34.

Ni ud af ti glad for maden Borgerne er også blevet spurgt om, hvor tilfredse de er med den praktisk hjemmehjælp. 81 procent er tilfredse og meget tilfredse. Det er på niveau med de foregående år. 92 af de adspurgte borgere er tilfredse eller meget tilfredse med den hjælp, de får til personlig pleje. Borgere, der ikke magter at stå i køkkenet og derfor er godkendt til at få maden leveret, har også haft besøg af tilsynet. 29 procent af dem svarer, at de er meget tilfredse med maden, og 48 procent er tilfredse. Resten svarer at de er hverken eller, så ingen er utilfredse eller meget utilfredse med selve maden. De er også blevet spurgt til leveringen af maden. Den er 82 procent meget tilfreds eller tilfreds med, mens tre procent har fortalt, at de er utilfredse.