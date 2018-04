Koldings graffitimiljø fejrede 29 år for graffititunnelen

Kolding: I lørdags inviterede det lokale graffitiinitiativ, Kolding Get Down, til fødselsdagsfest med hiphop, spraymaling og gadekultur. Anledningen var, at den lovlige graffititunnel, der forbinder Klostergården med Riberdyb, fyldte 29 år. Den er dermed en af de ældste lovlige graffitivægge i hele landet. Samtidig skulle arrangementet også sætte fokus på de lovlige graffitiinitiativer i Kolding.

Ved middagstid begyndte folk så småt at komme ned og kigge på de forskellige kunstnere, der var kommet fra det meste af landet for at pynte de nymalede vægge.

- Det er fantastisk, at man i en by som Kolding med så meget graffitihistorie kan få lov til at hylde den på den her måde. Folk har respekteret hinanden, og flere interesserede har været henne og spørge om hele historien bag vores tunnel, fortæller Niels Deppe, som var konferencier under arrangementet,

Kolding Get Down arrangerer en større graffitifest på Råværket den 14. juli, hvor der kommer mere end 40 kunstnere fra hele landet samt flere koncerter om aftenen.