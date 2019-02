Koldings eneste mexicanske spisested er lukket

Kolding: Byens eneste mexicanske restaurant, El Mexicano i Blæsbjerggade, lukkede i starten af februar.

Dermed nåede indehaverne, Rikke og Jesper Sørensen, at drive restauranten i to år, efter de overtog den fra deres tidligere forpagter i februar 2017.

Parret startede den mexicanske restaurant helt tilbage i 2005 under navnet La Tapatia, men valgte altså at relancere restauranten i 2017.

Og det gav pote, for i efteråret 2017 blev El Mexicano indstillet til prisen som Byens Bedste Take away af Ugeavisens læsere. I finalefeltet dystede Rikke og Jesper mod sandwichbaren Taste It og sushibaren Bar'sushi, som vandt titlen.

I november meldte parret så ud på restaurantens Facebookside, at de havde sat forretningen til salg, og i slutningen af januar fulgte de op med denne meddelelse:

- Vi åbner for sidste gang den 1. & 2. februar. Vi er ikke lykkedes med at finde en overtager til El Mexicano - men de hurtige kan stadig nå en sidste tortilla i den kommende weekend. Stor tak for opbakningen alle sammen og ikke mindst til vores fantastiske personale.

Parret har lukket restauranten, da den ikke længere var forenelig med deres fuldtidsjobs og familieliv.