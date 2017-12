Koldings dyreste bolig i 2017 røg for 20 millioner kr.

Kolding: Har man pengene til at købe de helt dyre ejendomme, så vil man gerne kigge ud over Kolding Fjord fra nordsiden.

Boligsiden Boliga.dk har trukket en liste over de 10 dyreste ejendomme, der er handlet i 2017, og der tegner sig et tydeligt billede af, at de allerdyreste ejendomme ligger i Strandhuse. Seks af de ti dyreste er placeret her.

De fire dyreste boliger, der er solgt i Kolding i 2017, ligger på Fjordvej. Årets højdespringer er en bolig til 20 millioner kroner. Det er prisen for 255 kvadratmeter med fjordudsigt, hvilket giver en kvadratmeterpris på 78.235 kroner. De tre næste på listen er handlet til 8.500.000 kroner og to styks er handlet til 5.500.000 kroner.

Tal fra Boligsiden viser også, at ejendomme, der koster mere end 3,5 millioner kroner bliver handlet igen i større stil. I 2013 blev der solgt 15 boliger i den kategori, og siden er tallet vokset konstant, og i 2017 er der handlet 34 ejendomme, der koster over 3,5 millioner kroner. Det er også et billede, som ejendomsmægler Poul-Erik Hansen, fra Home i Adelgade, kan genkende.

- Overliggeren er steget i 2017. Ingen tvivl om det. Det gælder både i forhold til ejendomme over 2,5 millioner kroner og de helt dyre ejendomme, siger Poul-Erik Hansen.