Koldings drikkevand undersøges for farligt pesticid

Halvdelen af de 34 almene vandforsyninger i Kolding Kommune er frikendt for farligt giftstof. Alle skal melde tilbage senest 1. juli. Kolding Kommune i gang med at lave ny plan, som sikrer vandforsyningen til borgerne i tilfælde af giftfund.

Kolding: Alle Koldings 34 almene vandforsyninger er i disse uger i gang med at få analyseret deres boringer for det farlige stof chlorothalin-amidsulfonsyre, som i slutningen af april fik Egedal Kommune til at advare borgerne mod at drikke vand fra et af kommunens vandværker. Også Kolding Sygehus og Arla Foods, som har egne vandforsyninger, skal tjekke deres vand for stoffet, der kan være kræftfremkaldende og muligvis skade arveanlæggene.

Det er Kolding Kommune, der efter opfordring fra Miljø- og Fødevareministeriet har bedt vandforsyningerne om at få foretaget analyser for stoffet, og miljøchef Jakob Weber oplyser, at cirka halvdelen på nuværende tidspunkt har meldt tilbage, at de ikke har fundet noget - heriblandt TreFor og Harte Vandværk.

Vandværkerne skal være klar med analyseresultaterne til Kolding Kommune senest 1. juli. Kommunen har samtidig opfordret dem til at kontrollere deres beredskabsplaner, så de er opdaterede i forhold til at sikre alternativ vandforsyning, hvis der findes spor af gift, som gør, at borgernes brug af drikkevand skal indskrænkes.