Koldings direktion: Skær 95 millioner af serviceudgifterne

Først i 2020, foreslår han, kan fonden tilføres 10 millioner kroner og derefter 60 millioner i hvert af årene 2021 og 2022. Fonden er oprettet for at spare op til meget store kommunale investeringer.

Kommunaldirektøren foreslår også, at der skal ske yderligere effektiviseringer for 15 millioner kroner fra 2020, og at politikerne skal indstille sig på, at de kun har - for en kommune af Koldings størrelse - sølle 20 millioner kroner at jonglere med til nye anlæg næste år.

Det er i hvert fald to af hovedingredienserne i det økonomiske indgreb, som kommunaldirektør Thomas Boe anbefaler politikerne at foretage i forbindelse med budgetlægningen for 2019.

Der er udsigt til et kasseunderskud i Kolding i 2019 på 44,2 mio. kr. og i 2020 på 65,7 mio. kr.Kommunaldirektøren anbefaler at ændre rammerne, så der opstår et overskud i 2019 på 19,2 mio. kr. og i 2020 på 5,7 mio. kr. Det kan bl.a. ske ved at spare 40 mio. kr. på serviceudgifterne i 2019 stigende til 80 mio. kr i 2020. Deruderover foreslår direktøren yderligere effektiviseringer for 15 mio. kr. Et forslag er også at hæve skatten fra 25 til 25,5 pct. svarende til 80 mio. kr., såfremt bl.a. udligningsreform og KL-aftale koster Kolding Kommune indtægter. Kommunens budget er på godt 5 mia. kr..

Mange penge er brugt

Anbefalingen fra kommunaldirektøren kommer, fordi Koldings økonomi er stram, og fordi kommunen ellers ikke vil have en gennemsnitlig kassebeholdning henover et år på de 200 millioner kroner, som anses for at være nødvendig for, at kommunen kan betale sine regninger til tiden.

Situationen kommer ikke bag på politikerne, og forklaringen er sådan set ganske enkel, siger borgmester Jørn Pedersen (V):

- Vi har brug for penge, fordi skatteindtægterne ikke er, som de skal være på grund af den demografiske udvikling. Vi forventer heller ikke at blive hjulpet af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, når den engang foreligger.

- Og så har vi bare brugt rigtig mange penge i Kolding i de seneste år på infrastruktur, skoleudbygninger, daginstitutionspladser, sundhedscenter med videre. Det havde været ligesom at tisse i bukserne at lade være. Men det gør bare, at kassen er under pres nu, siger han.