Koldings borgere får ikke ret til at rejse sager i byrådet

- Jeg erindrer, at det under valgkampen var umuligt at få flertallet af Koldings byrådsmedlemmer til at stille op til en debat om Hærvejsmotorvejen. Formålet med vores forslag er at udvide demokratiet. Det er ikke et enten-eller, men et både-og, sagde hun.

SF's Karina Lorentzen mistænkte modstanderne for, at "der måske er debatter, de ikke har lyst til at tage".

Kun Enhedslisten støttede SF's forslag om at åbne op for såkaldt borgerdrevne forslag, som blandt andre Esbjerg Kommune har givet mulighed for. Betingelsen er, at borgerne forinden kan samle underskrifter nok - i Esbjerg er det 2000.

Kolding. Borgerne i Kolding Kommune får ikke mulighed for at forlange, at en sag bliver rejst i Kolding Byråd, hvis bare de er mange nok om at kræve det.

Øv-signal

Men bortset fra hos Enhedslistens Benny Dall var der ingen lydhørhed.

Borgmester Jørn Pedersen (V) kaldte det "et øv-signal, hvis byrådet forlanger, at man skal være flere hundrede borgere for at blive taget seriøst".

- Jeg står ikke bag, at man skal rejse en massiv folkestorm for at få byrådet i tale, sagde han og henviste i øvrigt til, at det nye lokaldemokratiudvalg netop har fået som opgave at udvikle nye former for dialog med borgerne med reel borgerinddragelse.

Formanden for det nye udvalg, Ole Alsted (V) tilføjede, at det efter hans opfattelse er "spild af borgernes tid", hvis de skal bruge tid på at samle hundredvis af underskrifter.

- Men det her med borgerinddragelse betyder rigtig meget for os. Lige nu er vi på rundtur i lokalområderne for at indsamle viden, og derefter vil vi fremlægge en strategi og en handleplan. Og jeg kan love, at vi kommer til at snakke borgerinddragelse, sagde han.