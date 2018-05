Koldings bedste fodbolddrenge skal træne i nyt topcenter

DBU har tildelt Fodboldsamarbejdet i Kolding Kommune, FSK, et såkaldt topcenter. Koldings bedste unge fodboldspillere får nu endnu bedre betingelser for at udfolde talentet.

- For FSK er det en blåstempling af det arbejde, vi har gjort gennem mange år med at formidle samarbejdet mellem klubberne. Det er ikke mere end to år siden, vi fik formaliseret det her talentarbejde, siger Jens Nielsen, sekretær i FSK.

Kolding: Koldings bedste drengefodboldspillere i årgangene U10 til U12 får nu endnu bedre muligheder for at udfolde deres talent. FSK, Fodboldsamarbejdet i Kolding Kommune, blev i sidste uge tildelt et DBU-topcenter. Det betyder en omstrukturering af det talentarbejde, der har kørt i FSK-regi de seneste år.

Koldings 12 bedste spillere i årgangene U10, U11 og U12 udvælges til at træne i topcentret, der placeres hos Kolding IF. Halvdelen af de udvalgte skal være født i det sidste halvår.De næstbedste - fra 13 til maksimalt 40 - træner i talentcentret, der placeres i en klub i det nordlige Kolding. Både i topcentret og talentcentret er der en ugentlig fællestræning, mens spillerne stadig træner og spiller kampe i deres egen klub. DBU har nu 30 topcentre rundt i landet. Der kan være mellem otte og 48 pladser på hver årgang i et topcenter. Antallet afhænger af spiller- og befolkningsgrundlag. Topcentret i Kolding er tildelt 12 pladser på hver årgang.

Optimalt miljø

Lige nu træner op til 40 af de bedste spillere på hver årgang fra U10 til U12 sammen en gang om ugen. De splittes op i et topcenter og et talentcenter.

- Når vi går over til topcenter, må vi kun arbejde med 12 spillere på hver årgang. Det er vi blevet tildelt af DBU. Derfor skal vi skære det center, vi har nu, over i to. Topcentret kommer til at ligge på Autocentralen Park. Ved siden af det laver vi vores eget talentcenter, der skal ligge et sted i Kolding nord, forklarer Frederik Lund, talentchef i Kolding IF.

De mindre grupper betyder, at trænerne kan arbejde mere intenst med spillerne.

- Desuden opjusterer vi ret voldsomt. Det bliver tre A-licens-trænere, der står for topcentret, selvom DBU kun kræver B-licens. Det gør vi for at vise DBU, at vi vil noget mere, end hvor vi er nu. I talentcentret bliver trænerne B-licens-trænere, siger talentchefen.

Der følger ikke penge eller trænere fra DBU's side med en status som topcenter.

- Det, vi får ud af det, er, at trænerne får lov til at arbejde med de bedste spillere, og de bedste spillere får den bedste træning. De bliver matchet på højeste niveau, siger Frederik Lund.