Koldings akutafdeling er blandt landets bedste

Kolding: Med en gennemsnitscore på 4,03 ud af 5 ligger akutafdelingen på Kolding Sygehus rigtig højt på den årlige tilfredshedsundersøgelse på landets skadestuer og akutmodtagelser. Der er således kun fire skadestuer i landet, der scorer en højere karakter, og det er noget, der skaber tilfredshed på direktionsgangene.

- Vi er superglade for, at patienterne har en god oplevelse. Det betyder rigtig meget for os som sygehus. Patienternes tilfredshed er et rigtig vigtigt parameter for os, fordi det som udgangspunkt ikke er sjovt at komme på et sygehus. Det er for patienternes skyld, vi er her, og de skal have en god oplevelse, når de kommer, siger Sygehus Lillebælts lægefaglige direktør, Mads Koch Hansen.

Poul Henning Madsen, der er ledende overlæge på akutafdelingen, udtrykker også glæde over resultaterne.

- Man kan ikke andet end at være glad og stolt på personalets vegne, siger han.