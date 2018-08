Koldings ældste café udvider med 185 kvadratmeter

Kristian Fogh klar til at udvide sin bistro Den Blå med et stort selskabslokale.

Kolding: Efter to år i spidsen for spisestedet Den Blå er indehaver Kristian Fogh klar til at udvide forretningen. I begyndelsen af november åbner han den seneste aflægger til sin franske bistro: et 185 kvadratmeter stort selskabslokale.

Selskabslokalet, som får plads til cirka 80 gæster, kommer til at ligge oven på bistroen og får meget passende navnet Den Blå Himmel.

- Vi siger nej til mange selskaber og kan se noget synergi i at få vores eget selskabslokale. Jeg har længe haft lyst til at få et eller andet til at lave store forsamlinger, så vi ikke skal lukke hernede (i bistroen, red.) imens, forklarer Kristian Fogh, som føler sig sikker på, at udvidelsen vil være en gevinst for Den Blå.

- Jeg tænker, at der er efterspørgsel på et selskabslokale i down town Kolding med parkering i Borchs Gård, og vi gjorde det ikke, hvis vi ikke troede på det.

Ud over selskaber vil det nye lokale også blive brugt til forskellige arrangementer som for eksempel vinsmagninger.