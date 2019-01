Koldinghus om gyserslot: Det bliver mere uhyggeligt denne gang

- Det gør vi blandt andet ved at opbygge dansesalen med vægge, så det bliver en hel labyrint, man bevæger sig rundt i, hvor man ikke kan overskue hele salen og se alle de andre gæster. Vi bygger også mere uhygge op i de enkelte rum rundt på slottet. Så der er skruet op for det uhyggelige element, uden at man bliver jagtet rundt, det er mere gotisk uhygge, hvor man ikke ved, hvad der sker i det næste rum, fortæller hun.

På trods af anstrengelserne har pesten sneget sig inden for slottes mure og spreder sig gennem de kolde og fugtige slotsgange. Kongen har hidkaldt dig til at løse mysteriet bag sygdommen. Kan du finde smittekilden i tide og forhindre epidemien før det er for sent? Hvad eller hvem står bag udbruddet? Kan du undgå selv at blive offer for Den Sorte Død?Haunted Castle kan opleves: Fredag 1. februar, lørdag 2. februar, fredag 8. februar, lørdag 9. februar, torsdag 14. februar og fredag 15. februar. Alle aftener fra klokken 19-24 - lørdage dog fra klokken 18.30.Billetsalg via www.koldinghus.dk

Ifølge hjemmesiden er "Rædslernes nat" tilegnet folk, som gerne vil have "en intens og grænseoverskridende oplevelse". Her vil der være fysisk berøring fra de frivillige, der går rundt på slottet og skræmmer gæsterne, og man kan risikere at få blod og andre væsker på sit tøj, "så iklæd dig tøj, som gerne må blive beskidt", lyder opfordringen.

1500 børnebilletter

Sidste år var der "Haunted Castle" ni dage i træk, men det er ændret, så den skræmmende oplevelse nu koncentrer sig i og omkring weekenderne i uge 6 og 7.

- Det betyder, at vi ikke udmatter de frivillige, og samtidig bliver det også lettere for alle at deltage, selv om de er væk i nogle dage på skiferie. Sidste år kunne vi også konstatere, at det var i weekenderne, vi havde de fleste gæster, fortæller Nanna Ebert.

En anden ændring er, at det bliver lettere at finde rundt på det mørklagte slot, og der er mere hjælp at hente undervejs til opgaven fra frivillige, der går rundt med lygter i mørket.

Man får også et kort udleveret, så man kan se, hvor aktiviteterne finder sted på slottet, forklarer Nanna Ebert, der også har fået indrettet et lille spisested i ruinsalen, hvor man kan slå sig ned, tale om opgaven og få sig lidt og spise og drikke. Men det vil stadig være et sted, hvor der også kan ske uhyggelige ting, siger hun.

Også i år bliver der en børnevenlig udgave af "Haunted Castle", hvor man benytter de mange kulisser og dragter, men hvor der er skruet ned for uhyggen. Sidste år deltog 1000 børn, så til denne vinterferie er der 1500 børnebilletter.