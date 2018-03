Koldinghus om dronningens besøg: En stor ære

På Koldinghus glæder man sig over den blåstempling, der ligger i, at landets royale statsoverhoved dukker op til åbningen af jubilæumsudstillingen den 5. maj.

- På slottet markerer vi blandt andet 750 jubilæet med åbningen af den hidtil største udstillingssatsning, "Magtens Smykker", som dronningen selv har udlånt flere genstande til. Det er derfor en stor ære, at dronningen selv har mulighed for at deltage i fejringen af det gamle kongeslot Koldinghus' 750 års jubilæum den 5. maj 2018, siger slottets direktør Thomas C. Thulstrup og tilføjer:

Kolding: Dronning Margrethe har sagt ja til at besøge Kolding, når Koldinghus åbner udstillingen "Magtens smykker" den 5. maj. Udstillingen markerer, at slottet i år kan fejre sit 750 års jubilæum.

Ud over udstillingsåbningen er der folkefest i Staldgården med musik af bl.a. Zididada og Sko/Torp. Her markerer man, at såvel slottet som byen kan fejre sit 750 års jubilæum.Også statsminister Lars Løkke Rasmussen kommer til byen den 5. maj.Se mere på www.kolding750.dk

Øget opmærksomhed

Kongehuset har de senere år bidraget med genstande til flere udstillinger på Koldinghus. Det gælder den store Fabergé-udstilling, og det gælder ikke mindst udstillingen "Himmelsten", hvor det var en pæn del af prins Henriks store samling af jadesten, der blev vist frem på Koldinghus.

Udstillingen af jadesten fik masser af national opmærksomhed, da prins Henrik selv dukkede op ved åbningen. Inden jadestenene blev pakket sammen, var der massiv interesse fra publikum, og "Himmelsten" var ifølge slottets direktør Thomas C. Thulstrup stærkt medvirkende til, at man i 2017 oplevede en stigning i antallet af endagsturister på 8000 i forhold til året før. I alt blev der registret 60.281 endagsturister på Koldinghus i 2017.

- Det er klart, at når dronningen kommer til Koldingshus, så er det ingen hemmelighed, at det vil øge pressens opmærksomhed omkring udstillingen, siger slottets direktør.

Umiddelbart er han mest glad for det signal, besøget af dronningen er med til at sende.

- Der har været en del udenlandske udlån til den nye udstilling, og når deres repræsentanter kommer her og oplever, at der er besøg af dronningen til vores åbning, så er det både med til at gøre det festligere, og det er med til at understrege det høje niveau, vi arbejder på med vores udstillinger, siger Thomas C. Thulstrup.