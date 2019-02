Koldinghus om Tour de France: Vi er nødt til at være på forkant

- Koldinghus er en perle, som må og bør kunne blive omtalt i den sammenhæng. Og vi vil have et materiale klar på flere sprog, som netop gør det muligt for kommentatorerne at fortælle vores historie. Det er noget, vi tager alvorligt allerede nu. Vi er nødt til at være på forkant, siger slottets direktør, Janus Møller Jensen.

Og når Tour de France i 2021 kommer til Danmark, så er det vigtigt, at de mange kommentatorer er klædt godt på, når rytterne passerer Kolding, og kameraet med al sandsynlighed kommer til at dvæle ved byens gamle kongeborg.

Tour de France har offentliggjort, at løbet begynder i Danmark i 2021. Etapen, der kommer igennem Kolding Kommune, foregår den 4. juli 2021. Cykelløbet, der regnes for verdens største, tv-transmitteres til 190 lande og ses undervejs i løbet af omkring 3,5 milliarder seere. I 2018 deltog der 176 ryttere fordelt på 22 hold i Tour de France. Hvert hold måtte stille med otte ryttere hver.

- Vi har et ansvar for, at man får øje på Koldinghus. Vi får nok ikke helt Tour de France-feltet en tur op gennem porten i Staldgården og hen over de toppede brosten, selv om det ville vi allerhelst, men vi skal være skarpe på, at der er adgang til den historie, vi har at fortælle og få den præsenteret de rigtige steder.

Han ved ikke, om der kommer en officiel henvendelse fra Tour de France om at få materiale om seværdigheder på ruten, men han har selv tænkt sig at være opsøgende og få lavet tekster og andet relevant materiale.

Erfaring med cykelløb

Slottets direktør har erfaring med cykelløb. Han var direktør for Nyborg Slot, da Post Danmark et år kom forbi med sin enkeltstart.

- Da var jeg med i et kæmpe arbejde med at sørge for et storyboard, så der var adgang til alle fortællinger fra slottet og landskabet omkring byen. Det skal vi også være skarpe på, når Tour de France kommer hertil. Det skal ikke være vores egen skyld, at Koldinghus ikke bliver nævnt, siger Janus Møller Jensen.

Hvad tror du, man kan have ud af, at løbet passerer Kolding?

- Selvfølgelig har det en effekt, når det bliver vist på tv i den sammenhæng. Men om det munder ud i et præcist antal gæster, det er måske mindre vigtig for den måde, vi skal reagere på forud for løbet, siger han og føjer til: - Vi skal sørge for, at når der er spot på, så er vi også klar til at formidle og åbne døre. Og det her er en mulighed, hvor der virkelig er spot på.