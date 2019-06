Koldinghus lægger ny strategi: - Vi har høje ambitioner, og det skal de også være

Hvad skal der ske med Staldgården? Er der brug for anderledes formidling? Hvordan skal slottet spille sammen med byen? Der er spørgsmål nok at tage hensyn til, når Koldinghus nu går i gang med at lægge en ny strategi, fortæller bestyrelsesformand Jørgen A. Houmann på baggrund af et jubilæumsår, der satte en høj standard og afsluttede den hidtidige strategiplan.