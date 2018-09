Koldinghus jagter ny direktør: Men vi har ikke travlt

Hvem skal følge i fodsporene på Thomas C. Thulstrup, som forlader stillingens som direktør for Koldinghus? Bestyrelsesformanden fortæller, at man ikke vil haste en ansættelse i gennem. Arkivfoto: Ludvig Dittmann

En absolut toppost i Koldings kulturliv står ledig, efter at direktøren på Koldinghus har opsagt sin stilling. Jagten på en afløser er gået ind, og bestyrelsen har ikke travlt. Det vigtigste er at finde den rigtige, lyder beskeden.

Kolding: Det ramte som en bombe på Koldinghus, da slottets nuværende direktør, Thomas C. Thulstrup, valgte at sige op midt på sommeren til fordel for et job som leder af "Kongernes Samling" på Rosenborg og Amalienborg. Siden har museets bestyrelse sat gang i jagten på en afløser. Der er lavet aftale med rekrutteringsbureauet Genitor, og chefkonsulenten på opgaven er den samme, som for fem år siden fandt frem til Thomas C. Thulstrup. - Min vurdering er, at jobbet er blevet endnu mere attraktivt, for gennem udstillingerne de seneste fem år er Koldinghus blevet endnu mere synlig på landsplan. Jeg er sikker på, at det vil smitte af på interessen hos dem, der er mulige kandidater til stillingen, siger bestyrelsesformand for Museet på Koldinghus, Jørgen A. Houmann. Museet holder afskedsreception for Thomas C. Thulstrup onsdag den 26. september, og så er planen, at man kan præsentere en ny direktør sidst i oktober. Men Jørgen A. Houmann fortæller, at der ikke er travlhed i bestyrelsen. - Min erfaring er, at den slags ansættelser godt kan tage længere tid end forventet, fordi der er så mange hensyn, man skal tage. Men vi vil først og fremmest være grundige, og derfor må det gerne tage længere tid, bare vi ender med at få fat på den rette efterfølger. Jørgen A. Houmann fortæller, at planerne for den nære fremtid allerede er lagt til rette i stort omgang, og der er eksempelvis truffet aftaler om næste års satsning, som er en udstilling med fokus på slottets protektor, prinsesse Benedikte, som fylder 75 år i 2019.

Jobopslaget I jobopslaget for en kommende direktør på Koldinghus står blandt andet:



"Du bliver chef for den største kulturinstitution i Kolding, og det forventes, at du fortsat udvikler museets lokale forankring og er en synlig aktør i bybilledet og kommunen. Koldinghus er en del af Koldings identitet og stolthed og har en stor og nødvendig lokal opbakning".



"Du skal drive og "bygge på" den positive udvikling, Koldinghus har oplevet de sidste 5 år og sikre, at Koldinghus også i fremtiden forbliver en anerkendt, toneangivende og inspirerende kulturinstitution - lokalt, nationalt og internationalt".

Fortsat samarbejde Bestyrelsesformanden glæder sig over, at den kommende direktør får god mulighed for at fortsætte den royale linje, som meget klart er tegnet op af Thomas C. Thulstrup gennem sine fem år på Koldinghus. - Vi skal lave en ny strategiplan med den kommende direktør, men det er helt klart, at vi ikke kommer til at forlade den royale linje, som er blevet lagt, for den har vist sig at være succesfuld, samtidig med at den meget stærkt understøtter slottets historie som kongeborg. Og vi har allerede aftalt med Thomas C. Thulstrup om et videre samarbejde, når han nu får ansvaret for "Kongernes Samling", siger Jørgen A. Houmann.