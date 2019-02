Koldinghus har succes med skræk, gys og læring

I dagtimerne mandag til fredag i vinterferien har der været Haunted Castle for børn, og her blev der i år solgt 100 flere billetter end sidste år.

Der blev i år solgt cirka 2300 billetter til voksenarrangementerne om aftenen, hvilket svarer til sidste års billetsalg. Da havde man dog to spilledage mere med, men i år har man skåret de to sløveste dage fra sidste år væk. De ni spilledage fra sidste år var derfor barberet ned til syv spilledage.

I år var der Haunted Castle for børn mandag til fredag i vinterferien. For voksne var der Haunted Castle den 1. og 2. februar og derefter fem dage i selve vinterferien.Sidste år solgte man cirka 900 billetter til Haunted Castle for børn. I år solgte man 1000 billetter. Billetprisen for børn steg fra 50 kroner sidste år til 75 kroner i år. Der er solgt cirka 2300 voksenbilletter i år, hvilket er det samme som sidste år, hvor man havde to flere spilledage. Sidste år kostede en voksenbillet 250 kroner. I år kostede den 275 kroner - dog 325 kroner til Rædslernes Nat-forestillingen lørdag den 16. februar.

Haunted Castle bød både på aktiviteter for børn og for voksne, hvor uhyggen i højere grad drev ned af væggene. En stikprøve viser, at halvdelen af gæsterne til Haunted Castle ikke havde besøgt Koldinghus før. Foto: Tomas Vahlkvist

Højere billetpriser

Nanna Ebert fortæller, at man siden sidste års Haunted Castle har justeret på flere ting for blandt andet at sænke Koldinghus' omkostninger ved de omfangsrige aktiviteter og samtidig øge indtjeningen, og det er lykkedes.

Billetpriserne for både børn og voksne fik i år et nøk opad, og med to færre spilledage havde man færre udgifter til forplejning og overnatning til omkring 200 frivillige medvirkende, vagter og så videre.

- Haunted Castle er et treårigt udviklingsprojekt for os, hvor vi afprøver og justerer tingene, for eksempel hvor mange gæster vi kan tage ind, hvor høj billetprisen kan være, og hvor lan tid folk bruger her. Vi ønsker at lave en event, der er bæredygtig efter de tre år, siger Nanna Ebert.