Koldinghus går i årskort-samarbejde med Den Gamle By, Givskud Zoo og andre af de helt store attraktioner

Med klækkelige rabatter på entreen håber Koldinghus og andre store attraktioner, at man i fællesskab kan være med til at sælge flere årskort og tiltrække flere enkeltdags-gæster.

- Jeg synes, det er megaspændende, at de kulturhistoriske fyrtårne i vores område kan gå sammen om at skabe et nyt produkt, som er med til at udvikle og berige hver institutions eget årskort, siger Janus Møller Jensen, der er direktør på Koldinghus.

Samarbejdet betyder, at hvis man har et årskort til Koldinghus, så får kortholderen nu sin entré til halv pris ved et besøg hos Den Gamle By, Givskud Zoo, Egeskov, Vadehavscentret eller Brandts i Odense.

Kolding: Et nyt samarbejde gør det markant mere attraktivt at have et årskort til Museet på Koldinghus.

Koldinghus har over 3000 årskort-holdere, der kan glæde sig over den nye rabat til andre af områdets mest markante kulturinstitutioner. Kilde: Koldinghus

Udtryk for vilje

Direktøren ser også et større perspektiv i, at det nu bliver mere attraktivt at have et årskort til en af de seks kulturinstitutioner.

- Når vi samarbejder om at skabe bedre produkter, så er vi sammen om at løfte hele området og realisere det store kulturarvspotentiale, vi har. Samarbejdet handler både om at tiltrække flere turister i fællesskab, og det handler om at gøre det mere interessant at bo her, siger Janus Møller Jensen, der håber, at de seks store attraktioner blot har taget det første skridt med deres årskort-samarbejde.

- Nu skal vi se samarbejdet an, og det skal vise sig, om det kan inspirere til at skabe andre samarbejder på tværs. Det er i hvert fald et udtrykt for en vilje til at satse i fællesskab.