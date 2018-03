Koldinghus fortæller kaffens historie

Kolding: Søndag den 8. april fra klokken 13 til 15 inviterer Koldinghus til arrangementet "Kaffebordet", der fortæller om kaffens historie og dens indtog i Danmark. Arrangementet formidler igennem historiske fortællinger, dragter, musik og bordopdækninger, den betydning, som kaffen har haft i forbindelse med danskernes traditioner og religion.

Således skulle gejstlige i 1665 have forsøgt at få pave Clemens VIII til at bandlyse kaffen, men efter at have smagt på den, skulle paven i stedet have valgt at velsigne kaffen. I 1783 forbød kong Christian VII ved lov de danske almuebønder på landet at drikke kaffe.

Arrangementet kombinerer historiske fortællinger om kaffen, kaffebordopdækninger og musik. Annette Herbst fra Historicum står for de historiske fortællinger, og musikken leveres af ensemblet Krydsfelt, der består af blokfløjtenist Monica Schmidt Andersen og drejelirespiller Nicolas Kock-Simms, som begge er uddannet fra musikkonservatoriet. Det koster 120 kroner.