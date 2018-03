Koldinghus er over 23 millioner kroner værd om året

Turisterne strømmede i stort tal til Koldinghus i 2017 for at se udstillingen med uddrag fra prins Henriks jadesamling. Det er medvirkende til, at slottet har haft en voksende kurve, når det gælder endagsturister. Arkivfoto: Ludvig Dittmann

Helt nye tal viser, at Koldinghus er en kontant gevinst for Kolding. Attraktionen trækker omsætning for mere end 23 millioner kroner hertil.

Kolding: Hvert år får Koldinghus et kommunalt tilskud på 9,5 millioner kroner. Og de penge er givet rigtig godt ud, hvis man læser tallene i den helt nye ABS-analyse, der måler på attraktioners betydning for samfundet omkring dem. Ifølge analysen for 2017 skaber Koldinghus en omsætning i kommunen på over 23 millioner kroner. Det er en stigning på over tre millioner kroner i forhold til året før. Det er vel at mærke en omsætning ud over den, gæsterne lægger på slottet i form af eksempelvis entréindtægter. Andre tal i analysen går også kun én vej: Op ad. I forhold til den forrige måling i 2016 skaber Koldinghus flere lokale arbejdspladser, og turismen er vokset markant på grund af slottets tiltrækningskraft. - Det skyldes blandt andet, at vi i 2017 viste udstillingen med prins Henriks samling af jadesten, der havde national gennemslagskraft. Vi kan se, at mange gæster kom fra hele landet for at se udstillingen, fortæller slottets direktør Thomas C. Thulstrup. Tallene i den nye analyse glæder ham naturligvis. - Vi havde håbet, at vi var på niveau med året før, men vores forventninger er heldigvis blevet overgået. Det cementerer slottets betydning for Kolding, siger direktøren.

Ny analyse Her er nogle af tallene i den helt nye analyse, der måler på slottets betydning for samfundet. Tallet i parentes er tallet fra 2016:60.581 besøger området primært pga Koldinghus (46.430 i 2016)



Af det samlede besøgstal er 60.281 endagsturister (som handler/bruger penge i byen) (52.358 i 2016)



Samlet omsætning i kommunen udover den der lægges på Koldinghus: 23.437.587 kr. (20.270.677 kr. i 2016)



Attraktionen skaber 30 arbejdspladser i samfundet udover Koldinghus' egne arbejdspladser (27 i 2016)



Tallene har museet selv beregnet ud fra den anerkendte ABS-model (Attraktionerns Betydning for Samfundet).



Koldinghus får et årligt driftstilskud af Kolding Kommune på 8,9 mio. kr. og et udviklingstilskud på 0,627 mio. kr.

Ikke bare flødeskum Koldinghus har mange målinger, der fortæller noget om udviklingen på attraktionen. I den sammenhæng er ABS-analysen er vigtigt pejlemærke, mener Thomas C. Thulstrup. - Den er vigtig i en politisk sammenhæng. Populært sagt er kulturen ofte blevet betragtet som flødeskum, men analysen viser, at der også er en kontant værdi af at støtte kultur. Og han tilføjer, at der hertil kommer en række værdier, som analysen ikke dokumenterer værdien af. - Det gælder eksempelvis værdien af den synlighed, som Koldinghus skaber for Kolding. Danmarks Radio har netop bragt en udsendelse, "Danmarks bedste portrætmaler", der var optaget på Koldinghus. Det er blot et eksempel på, at slottet gør Kolding synlig for hele landet.