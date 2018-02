Koldinghus bliver hjemsøgt igen næste år

Når man læser på slottets facebookside, var publikum generelt glade for oplevelsen. Flere kunne godt ønske sig, at "Haunted Castle" er endnu mere skræmmende, og en enkelt påpeger, at det godt kan være svært at finde rundt på slottet. Det er den slags erfaringer, slottet nu skal tygge på sammen med samarbejdsarbejdspartnerne hos Dystopia. Foto: Tomas Vahlkvist

2500 købte billet til Koldinghus' vinterferie-satsning "Haunted Castle" for unge og voksne. Erfaringerne fra denne vinterferie skal bruges, når slottet skræmmer sine gæster igen til næste år.

Kolding: På Koldinghus har man været meget spændt på, hvordan publikum tog imod satsningen "Haunted Castle", hvor 100 frivillige og gyser-eksperterne fra firmaet Dystopia gennem hele vinterferien har skabt illusionen af et hjemsøgt slot. På slottet kan man glæde sig over, at satsningen er blevet belønnet i stor stil. Der er blevet solgt 2500 billetter til "Haunted Castle", og med en billetpris på 250 kroner ligger den samlede omsætning altså i omegnen af 650.000 kroner. På forhånd havde Koldinghus regnet ud, at der skulle sælges 1700 billetter, hvis omkostningerne skulle hentes hjem, og det lykkedes altså fornemt - og mere til. - Det har overgået vores vildeste forventninger, siger museumsdirektør Thomas C. Thulstrup. - Hvis der ikke var kommet nogen gæster, eller hvis folk var utilfredse med oplevelsen, så ville vi nok tænke os om en ekstra gang, før vi gentog "Haunted Castle". Men når jeg ser på billetsalget og hører anmeldelserne fra publikum, så tænker jeg, at det er noget, vi gentager næste år. Vi har fundet en form for event, der godt kan gå hen og blive en tradition her på slottet.

Også en børnesucces "Haunted Castle" var en aftenoplevelse for alle over 13 år. Men i dagtimerne blev kulisser og dragter brugt til også at lave et spøgelsesslot for børn. Det var også en succes. Hver dag var der 200 billetter til salg, og der var udsolgt hele vinterferien til spøgelses-aktiviteterne.- Der var lagt en masse arbejde i kulisser og dragter, så det har været en stor fordel, at vi kunne bruge begge dele i vores vinterferie-tilbud til børnefamilierne. Den model vil vi bruge igen, siger Nanna Ebert fra Koldinghus.

Uhygge og formidling Det glæder ham, at det lykkedes at skabe et overskud på spøgelsesslottet. Det er vigtigt - mener han - at kulturinstitutioner også tør tænke kommercielt. - Tilskuddene bliver jo ikke større, så vi skal også kunne tjene vores egne penge i forhold til udvikle nye måder at formidle kulturhistorien på. Og for mig er der intet modsætningsforhold mellem at være kommerciel og holde en høj faglighed. Det synes jeg, at "Haunted Castle" beviser ganske glimrende. For Koldinghus har det været en spændende udfordring at udvikle og gennemføre "Haunted Castle" sammen med virksomheden Dystopia. - Det er vigtigt med den helt rigtige samarbejdspartner, når man bevæger sig ind på et helt nyt felt. Når man tager 250 kroner i entré, så skal vi sikre os, at folk får sig en god oplevelse. Det nemmeste havde været, hvis vi bare var ude på at skræmme folk, så den største udfordring har været at skabe den rette balance mellem uhyggen og formidlingen af slottets historie, siger Thomas C. Thulstrup.