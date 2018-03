Koldinghus: Royalt besøg understreger slottets historiske bånd til kongehuset

Slottets protektor, prinsesse Benedikte, bliver her vist rundt af direktør Thomas C. Thulstrup i Fabergé-udstillingen. Nu besøger hun igen slottet sammen med sine søstre, dronning Margrethe og dronning Anne-Marie. Arkivfoto: Søren Gylling

På Koldinghus er direktør Thomas C. Thulstrup meget beæret over, at både dronningen og hendes to søstre vil deltage i fejringen af slottets 750 års jubilæum.

Kolding: - Vi er meget beærede over, at alle tre søstre har givet tilsagn om at deltage, når Koldinghus og Kolding fejrer sit 750 års jubilæum. Sådan siger direktør Thomas C. Thulstrup som reaktion på, at dronning Margrethe og hendes søskende, dronning Anne-Marie og prinsesse Benedikte, alle har sat kryds i kalenderen den 5. maj, hvor Koldinghus og Kolding fejrer sit fælles 750 års jubilæum. For slottets direktør er der ingen tvivl om, at den royale deltagelse understreger det historiske bånd, der findes mellem kongehuset og Koldinghus, som jo er et gammelt kongeslot. - Jeg kan selvfølgelig ikke svare på vegne af de royale, men jeg ser det som en understregning af det forhold, der eksisterer, mellem slottet og kongehuset. Og det er en opbakning fra kongehuset, som udelukkende kan være med til at gøre alle koldingenserne endnu mere stolte over den historie, der knytter sig til slottet, mener Thomas C. Thulstrup.

Magtens smykker Magtens smykker hedder Koldingshus' store jubilæumsudstilling, der åbnes af medlemmer af den kongelige familie den 5. maj.Gennem de udstillede smykker får gæsten mulighed for at komme helt tæt på en lang række af Danmarks og Europas mest magtfulde mennesker.



Smykkerne og de personer, de har tilhørt eller tilhører, har enten direkte eller indirekte haft betydning for Koldinghus' 750-års historie og de nationale og internationale fortællinger, som slottet er en del af.



Massiv opbakning Der er mange historiske bånd, der forbinder slottet med kongehuset, men der er også mange bånd af nyere dato. Medlemmerne af kongefamilien har ofte besøgt slottet, og dronningen holdt også talen, da Sydfløjen efter en omfattende renovering blev indviet i 1989. Kongefamilien har gentagne gange lånt effekter ud til slottets udstillinger - senest prins Henriks omfattende udlån til jade-udstillingen "Himmelsten" - og det er prinsesse Benedikte, der er protektor for Koldinghus. - Der er adskillige snitflader mellem slottet og kongefamilien. Og den seneste er jo den, at når vi åbner jubilæumsudstillingen "Magtens smykker" er det med adskillige markante udlån fra kongefamiliens private samlinger, fortæller Thomas C. Thulstrup. Kongehuset har ikke meldt ud, hvordan programmet vil blive for det royale besøg, men Thomas C. Thulstrup tvivler ikke på, at deltagelsen i sig selv vil være med til at gøre dagen endnu festligere for hele byen. - Vi vil bestræbe os på at skabe en fejring, som ingen vil glemme, og det er klart, at det ikke bliver mindre festlig af, at kongehuset så markant har valgt at bakke fejringen op.

Højt niveau For Koldinghus bliver den royale deltagelse også det perfekte startskud på en udstilling, der er satset mange penge og megen energi på. Jubilæumsudstillingen på Koldinghus formidler magtens historie i 750 år gennem et bredt udvalg af smykker, ordner og medaljer udlånt af bl.a. det danske, det britiske og det svenske kongehus, Tiffany i New York, Cartier i Paris, Shamballa Jewels, Napoleonmuseet i Schweiz, Kongernes Samling på Rosenborg, Designmuseum Danmark og andre danske og europæiske museer, virksomheder og private samlere. Flere repræsentanter herfra har meldt sin ankomst til slottet i forbindelse med åbningen. Om den royale deltagelse ved åbningen har Thomas C. Thulstrup tidligere udtalt: - Det er med til at understrege det høje niveau, vi arbejder på med vores udstillinger, siger Thomas C. Thulstrup.