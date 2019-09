Koldinghus: Krydstogt og Lego-samarbejde giver flere internationale turister

På Koldinghus har man flere turister med udenlandsk pas. Årsagen er blandt andet et tæt samarbejde med Legoland Billund Resort.

Kolding: Flere og flere udenlandske turister har fundet til Koldinghus de senere år. I august denne sommer var det knap hver tredje gæst, som var på besøg fra et sted i udlandet. Omregnet svarer det til, at omkring 4400 gæster i august havde et udenlandsk pas.

Og august var blot toppen af en udvikling, som Koldinghus har konstateret de senere år. Her er man ikke helt overrasket over de fine tal, fordi man strategisk har arbejdet på at få flere udenlandske turister.

- For det første har vi skærpet vores profil som et kongeslot. Det betyder, at vi har målrettet arbejdet med en fortælling, der har en stor interesse blandt de udenlandske turister. Den royale profil afspejler sig både i vores store udstillinger og i de aktiviteter, vi tilbyder, siger Nanna Ebert, som er fungerende direktør på Koldinghus.