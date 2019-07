Koldingenserne betaler gerne mere for at få en grønnere by

Bæredygtighed er et emne, der optager borgerne i Kolding, og de er selv villige til at betale mere for blandt andet bolig og transport for at sikre en mere grøn by. Det viser en undersøgelse fra ingeniørvirksomheden Rambøll.

Når det kommer til transport er 60 procent af koldingenserne villige til at betale fem procent mere for at rejse med kollektiv transport, hvis den er CO2-neutral, mens lidt mere end hver fjerde er villige til at betale 25 procent mere for at køre en tur med bussen eller toget.

Undersøgelsen viser blandt andet, at 68 procent af de adspurgte vil acceptere en stigning i husleje på 100 kroner eller mere om måneden for at mindske energiforbruget i deres bolig, mens 15 procent er villige til at betale hele 1300 kroner mere.

Kolding: Borgerne i Kolding finder gerne den lidt større tegnebog frem, hvis det handler om at gøre byen mere bæredygtig at bo i. Det viser en ny undersøgelse foretaget af ingeniørvirksomheden Rambøll, der har spurgt 300 koldingensere, om hvorvidt de vil være villige til at betale for bæredygtige løsninger inden for områder som byggeri, transport og klimasikring.

Undersøgelsen "Sådan skaber vi mere bæredygtige byer" er den første danske undersøgelse, der på tværs af kommuner sammenligner borgernes ønsker til en bæredygtig udvikling i deres by. Undersøgelsen ser på borgernes opfattelse af hvilken betydning forskellige lokale bæredygtighedstiltag har, hvor godt byen lever op til dem, borgernes vilje til at betale mere for bæredygtige løsninger, og borgernes vilje til at ændre adfærd.Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet UserNeeds for Rambøll i december 2018. Der er i alt gennemført 4.700 interviews baseret på et onlinespørgeskema med danskere over 18 år i de ti største byer i Danmark samt i tre områder, der hver udgøres af mindre kommuner i Sønderjylland, Midtjylland og på Sjælland.

Prioriteringer og forventninger

Resultaterne viser samtidig, at koldingensernes villighed til at betale for bæredygtige løsninger ikke adskiller sig betydeligt fra de andre større byer i Danmark. Til gengæld oplever borgerne i Kolding en større forskel mellem de prioriteringer og forventninger, de har til de grønne tiltag.

71 procent af de adspurgte borgere i Kolding mener således, at en god sammenhængende kollektiv trafik er af en væsentlig betydning for, om byen er bæredygtig, mens kun 14 procent mener, at Kolding lever op til det. 73 procent mener, at energieffektive offentlige bygninger er en væsentlig faktor for, om byen er bæredygtig, mens 15 procent mener, at byen lever op til det.

- Vi skal i højere grad tænke optimering af bæredygtighed og klimaforbedringer på tværs af byggeri, forsyning og transport, når vi laver byudviklingsprojekter. Det er vi allerede i gang med, eksempelvis når man ser på et projekt som Kolding Marina City, hvor vi arbejder med et cirkulært princip om at genbruge materialer såsom byggeaffald og jordmateriale. Men vi skal blive endnu bedre, lyder det fra Pia Jakobsgaard-Iversen, der er markedsdirektør for Rambøll i Trekantområdet.