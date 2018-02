Koldingenser vil være præsident i Danmarks Naturfredningsforening

Rune Kjærgaard Lange stiller op til posten som præsident for Danmarks Naturfredningsforening. Hans modkandidat er Maria Reumert Gjerding, folketingsmedlem for Enhedslisten.

Kolding: Som 11-årig lånte han alle de bøger om hvaler, som skolebiblioteket på Vester Nebel Skole lidt uden for Kolding havde. Da de var læst, lånte han samtlige bøger om dyr og natur.

Interessen forsvandt aldrig, og nu vil den 37-årige koldingenser være præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Rune Kjærgaard Lange håber, at han kan få lov til at kæmpe naturens og miljøets sag. Som han selv siger det: Fordi han virkelig brænder for det. Og fordi han virkelig brænder for organisationen.

- Jeg vil så gerne gøre en forskel. Og at være præsident for Danmarks Naturfredningsforening er det største mandat og den største mulighed for at gøre en forskel for naturen og miljøet, siger han.