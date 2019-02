Koldingenser overtager ansvaret for Kongernes Jelling

Morten Teilmann-Jørgensen, der siden 2012 har været formidlings- og eventansvarlig på museet, har overtaget ansvaret for Kongernes Jelling. Koldingenseren har selv været dybt involveret i at udvikle det populære museum.

Siden 1. februar er det en ny mand, som står i spidsen for Kongernes Jelling. Men det er ikke et nyt ansigt på museet. For manden, der har udvalgt til posten, er den 50-årige koldingenser Morten Teilmann-Jørgensen, som siden 2012 har været formidlings- og eventansvarlig på selv samme sted. Det er derfor en mand, der allerede kender Jelling ud og ind, og han har været en vigtig grund til, at danskerne de seneste år er strømmet til museet for at blive klogere på Harald Blåtand og Gorm den Gamle. Sådan bliver det også i fremtiden. - Vi har en fantastisk historie her, som vi i de kommende år vil gøre endnu mere for at få flere til at besøge. Derfor passer de nye udviklingsmuligheder i Kongernes Jelling perfekt til vore planer, siger Morten Teilmann-Jørgensen i en pressemeddelelse.

Vi har en fantastisk historie her, som vi i de kommende år vil gøre endnu mere for at få flere til at besøge. Morten Teilmann-Jørgensen, ny museumschef for Kongernes Jelling

Morten Teilmann-Jørgensen Morten Teilmann-Jørgensen er oprindelig fra Sønderborg, men han har boet i Kolding siden år.



Han er gift med Dorte, der er gynækolog på Kolding Sygehus.



Parret har fire børn.



I sin fritid går han til fægtning i Fægteklubben Sydjylland, der træner på Brændkjærskolen.



Skal 3. marts deltage i Vasa-løbet for 1. gang og træner derfor på rulleski på vejene omkring Kolding. Og så læser han gerne.

Brænder for en god oplevelse Den nye museumschef vil derfor fortsætte med at nytænke måderne, som historien kan fortælles på, så Kongernes Jelling bliver et museum, man bare må besøge. - Jeg brænder for, at endnu flere danskere skal have en god oplevelse, når de kommer på museum. Vi er nået et stykke af vejen i Jelling, hvor vi ser langt flere børnefamilier end tidligere, siger han.

Faglighed, humor og kant Kongernes Jelling hører under Nationalmuseet og vicedirektør Erik Als er glad for, at udviklingen af museet er i trygge hænder. - Jeg er sikker på, at vi med Morten får en chef, der med sit store kendskab til Jelling kan skabe engagement i driften og udviklingen af Kongernes Jelling. Han har vist, at han kan udvikle denne vigtige del af danmarkshistorien med høj faglighed, humor og kant, siger Erik Als. Morten Teilmann-Jørgensen er oprindelig uddannet som boghandler, men tog derefter en journalistuddannelse. Han har arbejdet 15 år i Danmarks Radio, hvor han har haft ansvaret for P4 Trekanten, og siden kom han til at stå i spidsen for udviklingen af det nye Kongernes Jelling, hvor han efterfølgende blev ansat som formidlings- og eventansvarlig. Han har også været involveret i udviklingen af det besøgscenter, der er på vej på Skamlingsbanken i hjemkommunen. Og nu er han altså klar til at stå i spidsen for medarbejderne i Jelling, der er blevet en kæmpe succes. Museet gav sidste år over 225.000 besøgende en masse fortællinger om danefæ, Jellingesten og vikingekongerne Harald Blåtand og Gorm den Gamle. Han overtager posten fra Hans Ole Matthiesen, der fortsætter karrieren på Christiansø.