Koldingbrydere blandt landets bedste

Kolding: KIF Brydning høstede to guld- og en sølvmedalje ved senior-DM i Herning.

KIF Brydning valgte til dette mesterskab at lade klubbens trænere repræsentere KIF's 4-kløver i stilarten fristil. Dima, der oprindeligt er fra Ukraine og har været tilknyttet KIF de seneste seks år som teknisk træner blev vejet ind i 65 kg. Dima vandt ubesværet guld efter to overbevisende faldsejre uden at give et eneste point væk. Taras, der ligesom Dima er fra Ukraine og har været en fast del af KIF de seneste fire år. Taras skulle gennem tre kampe for at tage endnu en guldmedalje med hjem til Kolding. Roman, er forholdsvis ny i klubben og blev vejet ind i 86 kg. Roman gik ubesværet igennem formiddagens puljekampe og var dermed finaleklar i det store finaleshow senere på eftermiddagen. Her mødte Roman Tyler Wilson fra CIK, der som den eneste kunne bryde KIF's flotte sejrsstime. Roman fik derved DM-sølv i sin brydedebut på dansk grund. Efter den overbevisende indsats blev KIF Brydning helt naturligt udråbt som bedste fristils klub.