Koldingbørn for lov til at tumle sig ekstra i landsdækkende bevægelsesuge

Kolding: 75 småbørn hos institutioner og dagplejere i Kolding kan se frem til en masse oplevelser med at lege og bevæge sig og derved tumle sig til bedre børnemotorik. De deltager i begyndelsen af maj i "Hej skal vi tumle".

Det er DGI, Børneulykkesfonden, FOA og bObles der landet over står bag "Hej skal vi tumle?" i forbindelse med Dagplejens dag. Målet er at inspirere dagplejere og vuggestuer til en hverdag med mere bevægelse.

Og børnene er vilde med at lege viser foreløbige resultater fra Børneulykkesfondens Børnepanel, hvor 98 pct. af børnehavebørnene svarer, at de godt kan lide at lege - særligt fordi, de bliver glade og griner, og fordi de må "løbe og hoppe".

Spørger man børnene, om der er nogle lege, hvor de voksne bliver sure eller skælder ud, svarer mere end hver tredje, at det er, når de leger vilde lege, løber eller hopper indenfor. Samtidig viser Børnepanelets resultater, at to ud af fem børn svarer, at de gerne vil lege flere vilde lege i børnehaven.

Dagplejere og pædagoger kan downloade gratis materiale til tumleleg på www.hejskalvitumle.dk