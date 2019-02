Koldingband splitter dommerne i aftenens X Factor: Jeg forstår ikke en skid af, hvad der foregår

Koldingbandet Los Fuegos er med i aften, når X Factor igen løber over skærmen på TV2.

Her er vi nået til five Chair Challenge og Los Fuegos splitter i den grad dommerpanelet med dets festlige cover af Englishman in New York.

Som noget nyt i år kan bands stille op i X Factor i gruppekategorien, og derfor er det også første gang vi ser bands på scenen til Five Chair Challenge.

I videoklippet herover ser vi, at Oh Land trods uenighederne blandt dommerne giver Los Fuegos en stol til Five Chair Challenge.

Om de ender med at beholde deres stol, kan man følge med i i programmet i aften.