KoldingQ vinder storsejr over BSF

Skærtorsdag tog KoldingQ over Storebælt, for at møde Ballerup-Skovlunde i kvindernes bedste fodboldrække. Koldingenserne dominerede kampen, og vandt med hele 0-5, hvor angriber Lotte Troelsgaard stod for hele fire mål.

KoldingQ kom bedst fra start, og fik hurtigt sat den første scoring i nettet. Det var Louise Dannemann der kunne bringe koldingenserne foran efter 22 minutter. KoldingQ forsatte det gode spil efter scoringen, og Lotte Troelsgaard kunne efter 35 minutter score til 0-2. Efter 38 minutter var hun igen på plads, og så stod det 0-2 til KoldingQ.

Efter pausen stod der igen Lotte Troelsgaard på kampen, og hun scorede sit hattrick efter blot 58 minutters spil. Lotte Troelsgaard fik scoret sit fjerde, og sidste, mål i kampen efter 84. minutter.

Næste kamp for KoldingQ er 22. april, hvor de på udebane møder Fortuna Hjørring.

BSF - KoldingQ (0-3) 0-5

Fodbold, 3FLigaen, Kvinder

Målscorer: Louise Dannemann (22.), Lotte Troelsgaard (35. 38. 58. 84.)