KoldingQ vil spille pokalfinale på hjemmebane

KoldingQ spiller store bededag pokalfinale mod Brøndby. Kolding-klubben har lagt billet ind på at spille kampen på hjemmebane.

- Vi har budt ind med nogle ideer til, hvordan man kan få de her 2500 tilskuere ind. Det har vi en måned til at arbejde med, siger Peter Terp.

Tirsdag 20. marts afgøres det, hvor finalen skal spilles. Bliver det i Kolding, skal kampen spilles på Kolding Stadion, fordi det er et krav, at kampen skal kunne overværes af 2500 tilskuere.

KoldingQ kvalificerede sig til finalen efter to semifinaler mod Odense Q. KoldingQ vandt samlet 5-2.

- Vi vil gerne skabe et øget kendskab til kvindefodbold i Kolding. Nu har vi kvalificeret os til at spille om medaljer, så vil vi også gerne forsøge at gøre det på hjemmebane, siger Peter Terp, bestyrelsesmedlem i KoldingQ.

KoldingQ mener, pokalfinalen vil kunne bidrage til at sætte fokus på kvindefodbolden i Kolding.

Begge klubber har lagt billet ind på at lægge hjemmebane til.

Pigefodboldby nummer et

KoldingQ er klar til at lave benarbejdet for at trække tilskuere til.

- Vi har en plan om at besøge foreninger og arbejdspladser for at lokke tilskuere på stadion, fortæller Peter Terp.

KoldingQ argumenterer for at få kampen til Kolding med, at man har store ambitioner.

- Vi har anvendt det argument, at vi vil være Danmarks pigefodboldby nummer et. Det er vores målsætning, og det her er et step på vejen, siger Peter Terp.